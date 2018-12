Llaneza: "El Sporting no era de mis favoritos, nos va a costar mucho"

Publicado 17/12/2018 14:46:34 CET

El vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, ha reconocido que el "histórico" Sporting de Portugal, al que se enfrentarán en dieciseisavos de final de la Liga Europa, no era uno de sus rivales "favoritos", y ha advertido de que les va a "costar mucho" poder superarle .

"No era uno de mis preferidos. Sólo tenemos la ventaja de que el viaje es corto, porque deportivamente es un equipo muy difícil. Esperemos pasar, pero nos va a costar mucho", señaló en declaraciones a Movistar Liga de Campeones tras el sorteo celebrado este lunes en Nyon (Suiza).

Además, el mandatario del club castellonense recalcó la fortaleza de los equipos lusos en las competiciones europeas. "Portugal siempre tiene esos dos o tres equipos que están arriba siempre y que compiten muy bien y con mucha fuerza. El Sporting es un club muy importante, un histórico", dijo sobre el cuartofinalista de la edición pasada.

"Nunca había visto un elenco de equipos en la Europa League como este año. De los que estábamos en la parte de arriba, yo no querría a ninguno. De los que estaban abajo, había siete u ocho equipos muy importantes", continuó sobre la dureza del sorteo.

Por otra parte, Llaneza deseó que puedan mejorar su situación en LaLiga Santander, donde marcan la zona de permanencia, antes de afrontar la eliminatoria continental. "Es distinto ir a jugar esto con puntos suficientes para no estar sufriendo que no tenerlos, sobre todo por el propio ambiente del equipo. Creo que vamos a salir de esto, que debemos salir. Ayer pasaron cosas que más vale no contar, pero dimos un paso adelante. Lo que queremos es seguir dando esos pasos", subrayó.

Por último, pidió paciencia con Luis García Plaza, que recaló en el conjunto amarillo la semana pasada tras la destitución de Javi Calleja. "Aterrizó un martes y el jueves tenía un partido fundamental de Europa League y el domingo el partido en Huesca. Ahora tiene tres días para empezar a trabajar, otros tres o cuatro días para recibir al Madrid. Irá conociendo a la plantilla y sus características", concluyó.