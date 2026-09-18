Llorente: "No hay que explicar lo que es un derbi, se siente solo"

Archivo - Marcos Llorente durante un entrenamiento del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha asegurado que "no" se puede explicar lo que supone un derbi ante el Real Madrid, como el que disputarán este domingo en el Riyadh Air Metropolitano, sino que "se siente solo", aunque ha recordado que "vale tres puntos igual que otros" aunque se afronte "con más ganas".

"No hay que explicar nada a los compañeros nuevos. El derbi se sigue en todo el mundo. Aunque no juegues aquí en España, el derbi lo mira todo el mundo, saben lo que significa. Ellos lo van sintiendo cuando quedan menos días para jugarlo, y cuando lleguemos al estadio entenderán perfectamente lo que es un derbi. No creo que haya que explicarlo, se siente solo", declaró este viernes en el 'Media Day' del conjunto rojiblanco.

En este sentido, recalcó que es un encuentro "importante ante un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles". "Es un partido especial para las aficiones, en el que se disfruta mucho. Es un partido del que siempre tienes más ganas, aunque realmente no cambia nada lo que pase el domingo. Es un partido y vale tres puntos igual que otros. Sin volvernos locos, pero obviamente es un partido especial", indicó.

Tampoco cree que la presencia del portugués José Mourinho haga distinto el derbi. "Para vosotros (los periodistas) hay más morbo, seguro, y se podrán sacar cosas del pasado, pero para nosotros siempre es fútbol. Nos da igual el entrenador, además, en mi caso, no he vivido eso. Por nuestra parte hay tranquilidad", explicó.

En lo personal, Llorente aseguró que se siente "muy bien físicamente y mentalmente". "Hemos tenido pocas vacaciones, poco tiempo para prepararnos los que llegamos lejos en el Mundial. Creo que ya estamos al 100% o casi al 100%. El equipo está haciendo las cosas muy bien, los nuevos se están adaptando, que no es fácil cuando vienes aquí. Ahora mismo el equipo está en un buen momento, el otro día fue un gran partido, el equipo hizo muchas cosas bien y esperemos que el domingo estemos al nivel que requiere el partido", subrayó.

En otro orden de cosas, confesó que "cuesta llegar al 100% en cada partido" y que muchas veces el apretado calendario pesa. "La semana pasada llegamos muy tarde de Liverpool después de un partido muy exigente y no te da para recuperarte al 100% para el partido de liga. Hay que adaptarse, es lo que hay. No sé si este nuevo formato de parón de selecciones nos va a venir mejor o peor, ya se verá. Son muchos partidos, muchos viajes, muchos hoteles... Como es igual para todos, no hay excusa y lo único que te queda es adaptarte a esto del fútbol", apuntó.

Sin embargo, al contrario de la percepción general, no considera que en el fútbol actual se encaje más. "¿Tenéis la estadística de que se hacen más goles ahora que antes o no? Antes había más 7-0 y 8-0, ¿no? Hace 15 años o 12 años. No tengo yo la sensación de que se hagan más goles. El que haga más que el otro es el que gana. Siento que ahora, defensivamente y tácticamente, los equipos están mucho más ordenados y es más difícil entrar, esa es mi sensación. Lo de los goles, tienes que mirar la estadística, a ver si es verdad", dijo entre risas.

Por último, Llorente afirmó que el Balón de Oro se lo daría "a un español, sin ninguna duda", además de hablar del tema de Ceuta y la polémica suscitada por las camisetas y Kylian Mbappé, Vinícius e Ibrahima Konaté. "Son temas que tampoco te creas que me importan mucho. Apoyo a Ceuta, todos los españoles queremos a Ceuta, y cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas. Yo no voy a entrar a debatir ese tipo de cosas porque no me incumben y además no me importan. Con tener claras mis ideas y tener claro lo que pienso, es suficiente", finalizó.