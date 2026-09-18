Oblak: "El Atlético no está para quedar entre los cuatro primeros, está para ganar LaLiga"

1118119.1.260.149.20260918103759 Jan Oblak con el Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak ha asegurado que el conjunto rojiblanco "no" está "para quedar entre los tres o cuatro primeros", sino para "ganar LaLiga", pero que para eso hay que "creer y tener la ambición de que hay que ir a por ella", además de afirmar que afrontan con "muchas ganas" el derbi de este domingo ante el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

"El Atlético de Madrid cada año va a insistir en intentar ganar LaLiga. Estamos competiendo contra equipos grandes. Aquí están el Madrid y el Barça, también están fuertes Villarreal, Athletic, Betis... Hay muchos equipos que están muy bien, pero cada año que jugamos queremos ganar. No estamos aquí solo para jugar, para estar ahí y para quedar entre los tres o cuatro. Queremos ganar, pero la liga va a ser muy larga, va a ser muy dura, va a haber tramos muy buenos y seguro va a haber tramos de temporada donde las cosas no van a salir como quieres que salgan. Pero hay que estar unidos, hay que creer y tener la ambición de que hay que ir a por ella", declaró en el 'Media Day' previo al derbi madrileño.

Precisamente, sobre el partido de este sábado, el portero esloveno no cree que vaya a ser más especial por la presencia de José Mourinho. "El derbi siempre es derbi, siempre es un partido especial para todos. Lo afrontamos con muchas ganas y estoy seguro de que va a ser muy interesante", dijo, explicando que "no ha cambiado nada" desde que afrontó su primer Atlético-Real Madrid. "Desde el primer derbi hasta este, siempre ha sido igual, cada derbi entras para ganarlo, te dejas todo en el campo, con ganas de hacer lo mejor que puedes y ayudar al equipo. Esta vez no va a ser nada diferente al primero que jugué", indicó.

Eso sí, considera que el duelo podría servir para medir estado del equipo. "En los últimos dos partidos lo hemos hecho bastante bien, el último muy bien. Hemos jugado bien, pero es todavía el inicio de temporada, faltan algunos jugadores, han venido muchos jugadores nuevos, así que el equipo todavía se está construyendo. La temporada va a ser larga, es un partido importante, es un derbi que está claro que queremos ganar, pero no creo que el domingo vaya a cambiar el rumbo de la temporada", subrayó.

Por otra parte, Oblak analizó el hecho de llevar dos partidos sin encajar gol. "Ojalá sigamos en esta racha. Pero como he dicho antes, el fútbol ha cambiado, los equipos son muy buenos, saben atacar muy bien y saben encontrar los espacios que antes era más difícil. Estamos trabajando en eso, tenemos que mejorar en todos los aspectos. En los últimos dos partidos lo hemos hecho muy bien y tenemos que continuar en esta línea; hay que hacer lo mejor posible para no encajar", manifestó.

"Por otro lado, también tienes que marcar, así que lo que importa es ganar los partidos y al final marcando un gol más que los que encajas, lo vas a ganar, y es lo que importa. Durante la temporada estoy seguro de que vamos a ir mejorando. No hay tiempo para eso, pero en los últimos dos partidos lo hemos hecho muy bien y ojalá sigamos en esta línea", continuó.

En otro orden de cosas, el guardameta colchonero afirmó que "el fútbol está cambiando en general". "Lo de encajar goles o marcar goles... El fútbol es muy distinto a hace unos años, cuando se ha podido defender mejor o a lo mejor otros equipos no han tenido una dinámica tan fuerte como la que tienen ahora. La liga española es muy buena y la 'Champions' siempre es difícil. También nosotros seguro que estamos jugando de una manera distinta a la de antes, pero también es muy difícil jugar como antes. El fútbol ha evolucionado mucho y hay muchos más goles que antes", expresó.

También habló de la situación del argentino Julián Álvarez. "Jugadores y capitanes lo hemos gestionado como un tema normal. Julián está con nosotros, lo estamos apoyando, está dando el máximo. Ya ha jugado algún partido y ha dado todo lo que ha podido. Y yo estoy seguro de que Julián, mientras esté aquí, va a dar el 100% de sí mismo y va a hacer lo mejor que pueda para este club y para conseguir los mejores resultados posibles", señaló.

Por último, recordó que Koke es "leyenda de este club" y "lo sigue demostrando". "Está jugando por méritos suyos, no porque sea Koke y porque haya jugado tantos partidos. Está entrenando cada día como está entrenando y eso se refleja en el juego también. Es capitán de este equipo, es una referencia de este club y todos los atléticos pueden estar muy orgullosos de él porque se está dejando la vida por este club. Está aquí desde siempre. Ojalá dure mucho más, pero que termine carrera en este club", finalizó.