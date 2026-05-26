Loewe vestirá a las selecciones de fútbol masculina y femenina los próximos cuatro años

El futbolista español Rodri Hernández, con el traje de Loewe, que viste a la selección hasta 2030. - LOEWE

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Loewe inician una colaboración por la que la marca de moda vestirá en sus viajes a las selecciones españolas absolutas masculina y femenina durante los próximos cuatro años.

Según un comunicado, Loewe vestirá a ambos equipos con "un completo guardarropa de viaje a lo largo de los partidos y torneos que se celebrarán en todo el mundo" desde el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano hasta el que se disputará en 2030 en España, Portugal y Marruecos.

La colaboración debutará en 2026 con una propuesta de sastrería, prendas casual, calzado y artículos de piel para la selección masculina. Un traje, concebido en los ateliers de Loewe, incorpora un discreto Anagram de la marca bordado en el interior de la manga, visible únicamente en movimiento, mientras que polos, chaquetas y pantalones proponen una "idea de confort refinado y naturalidad", según informó la firma.

Loewe insistió en que esta colaboración "no es simplemente una cuestión de ropa", sino que "trata de una identidad compartida y vivida colectivamente, y con ella "celebra sus raíces y las proyecta hacia el futuro", coincidiendo con su 180 aniversario.

Para inaugurar este nuevo capítulo, Loewe presenta una serie de retratos de los futbolistas Pedri González, Unai Simón, Rodri Hernández, Pau Cubarsí y Nico Williams, fotografiados por Bruno Staub en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Fundada en Madrid en 1846, Loewe es reconocida por el uso de la piel, su innovación artesanal y su espíritu singular. A través de la artesanía y la expresión creativa, la firma ha explorado la idea de la identidad española, no como una imagen fija, sino como un lenguaje: táctil, expresivo y en constante evolución.