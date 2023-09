Loïc Badé: "Tenemos la capacidad de hacer muy buenas cosas en la 'Champions'"

"Sentimos mucha seguridad con Sergio Ramos"



MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Sevilla FC Loïc Badé ha asegurado que el equipo tiene "la capacidad de hacer muy buenas cosas en la 'Champions'", que para ellos empieza este miércoles ante el Lens en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y ha reconocido que con Sergio Ramos en defensa sienten "seguridad", porque es "una leyenda del fútbol".

"Las sensaciones son buenas, en el vestuarios las sensaciones que tenemos son buenas. El partido contra Las Palmas ha sido bueno para el equipo, porque ganamos tres puntos y mantuvimos la portería a cero. Estamos listos para mañana", declaró en rueda de prensa.

Además, el francés explicó que están "listos" para iniciar su andadura en la máxima competición continental. "Tenemos la capacidad de hacer muy buenas cosas en la 'Champions'. Después tenemos que jugar bien, estar listos, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible", dijo. "Espero que los aficionados estén con nosotros, sé que van a estar, como siempre. En 'Champions' el campo va a estar genial", añadió.

En otro orden de cosas, Badé confirmó que durante un tiempo le tocará jugar con una máscara tras un golpe sufrido en la victoria ante el conjunto canario. "Mañana puedo jugar, luego que juegue o no hay que preguntárselo al míster. Jugar con la máscara no es cómodo, pero me adaptaré", subrayó.

También valoró la llegada de Sergio Ramos. "Me siento bien con Sergio, es una leyenda en el fútbol. Con él sentimos mucha seguridad. Estamos bien", indicó, para finalizar hablando de cómo se encuentra su compatriota Boubakary Soumaré. "La adaptación está yendo bien. No hace mucho tiempo que está con nosotros pero está acostumbrado en el vestuario a hablar con la gente. Ha tenido una muy buena adaptación", finalizó.