Lola Gallardo deja el Atlético de Madrid tras ocho temporadas

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portera española Lola Gallardo ha rechazado la propuesta de renovación del club y no continuará en el Atlético de Madrid la próxima campaña, ha confirmado la entidad rojiblanca, y abandona la disciplina colchonera tras ocho temporadas y la consecución de tres Ligas Iberdrola y una Copa de la Reina.

"Lola Gallardo afrontará nuevos retos y no continuará en el Atlético de Madrid tras rechazar la propuesta de renovación que el club le ofreció", señala el club atlético. La sevillana, de 27 años, recaló en el equipo rojiblanco en la temporada 2012-2013 procedente del Sporting de Huelva.

"Gracias, gracias por todo el cariño que he recibido durante estos 8 años. Sin duda, los mejores de mi vida. Han sido 8 años para entender que el Atleti no es un club de fútbol, es mucho más que eso. Es un sentimiento, una forma de vida. Gracias por dejarme vivir un sueño diario. Ser del Atleti es un privilegio que no todo el mundo tiene la suerte de vivir y sentir. Hoy y siempre. ¡Aúpa Atleti!", expresó la guardameta en la web del Atlético.

Desde su debut ante el Club Esportiu Sant Gabriel, Gallardo fue convirtiéndose en una de las referencias del equipo, del que ha llegado a ser capitana. Esta misma temporada, superó los 100 encuentros con la elástica rojiblanca, ganándose una placa conmemorativa en el Wanda Metropolitano que se colocará "cuando las condiciones sanitarias lo permitan".

Además, la internacional española ha conquistado tres Ligas Iberdrola consecutivas, la última de ellas en la campaña 2018-19, y la Copa de la Reina del curso 2015-16. "Desde el club queremos agradecer a Lola Gallardo su dedicación y esfuerzo por esta camiseta. También le deseamos mucha suerte en su nuevo futuro deportivo. Esta siempre será tu casa", concluye el club.