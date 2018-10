Lopetegui: "En el cómputo global hemos sido muy superiores"

Publicado 29/09/2018 23:55:29 CET

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, declaró que en el cómputo global fueron "superiores", sobre todo a partir del final de la primera parte, tras el empate ante el Atlético de Madrid (0-0) en la séptima jornada de Liga, y aseguró que está satisfecho "por haber superado a un gran equipo" en cuanto a juego.

"En el cómputo global hemos sido muy superiores, sobre todo a partir del final de la primera parte y en la segunda parte. Ellos han tenido dos ocasiones claras a raíz de pérdidas nuestras, no de continuidad en su juego. Hemos hecho un gran partido en la segunda parte, pero si no marcas, no puedes ganar", declaró en rueda de prensa.

Lopetegui se mostró contento por haber sido superior a un Atlético "asentado en la élite, con una gran plantilla tras haber retenido a sus estrellas". "Creo que hemos superado a un gran equipo y por eso estoy satisfecho", opinó el de Asteasu.

"Saco conclusiones muy positivas. El Atlético ejecuta muy bien el contraataque, y fruto de algún error nuestro ha tenido ocasiones en la primera parte. En la dificultad, el equipo ha ido creciendo y mejorando. En la segunda parte, con un día menos de descanso. Hemos demostrado carácter, orgullo y personalidad", afirmó.

Al guipuzcoano tampoco le preocupa la ausencia de gol en los últimos encuentros. "El equipo ha tenido muy buena actitud, muy buen juego en todos los sentidos y los goles van a llegar. Hoy hemos tenido muchas opciones. Si las seguimos generando, los goles llegarán", aseveró.

Sobre los problemas físicos de Gareth Bale, sustituido en el descanso, expresó que su cambio fue "por precaución". "Bale tenía unas molestias y procedía que, por precaución, no saliera en la segunda parte", comentó.

Además del de Cardiff, Isco y Marcelo también están en la enfermería. "Nos preocupa el dato de las lesiones. Lo de Isco es una apendicitis, lo de Marcelo esperamos que en pocas semanas esté y a ver qué tiene Bale. Lo que tenemos es que buscar soluciones, como hacemos los entrenadores. Cuando salga uno, entrará otro que lo hará bien", comentó.

Preguntado por los pinchazos del Barcelona, Lopetegui dijo no estar pensando ahora en esto. "Cada partido es una conquista para todos. Queda todo después de siete jornadas y nos fijamos sólo en nosotros. El camino es el de la segunda parte, el de la Roma", manifestó.

Por último, Lopetegui explicó que las sustituciones no las hace en función de lo que quiere el público. "Buscaba velocidad con Vinicius. Llegábamos muy justos de energía. Su velocidad les iba a hacer daño. Hemos tenido un par de ocasiones, lástima que no hayamos acertado. Los cambios los hacemos pensando que el equipo necesita eso y no escuchamos lo que dice el estadio", concluyó tras las supuestas críticas por no haber sacado a Mariano.