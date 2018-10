Lopetegui: "Estoy absolutamente tranquilo sólo hay que trabajar, insistir y creer"

Publicado 19/10/2018 12:20:37 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, se mostró "absolutamente tranquilo" pese a la mala racha que atraviesa el equipo, que acumula cuatro partidos sin ganar, y las informaciones sobre su continuidad porque considera que son cosas que no están bajo su "control" y que no le van a ayudar a ganar este sábado al Levante, advirtiendo que existe "un interrogante para todos los equipos" sobre cómo se desarrollará la temporada.

"Estamos centrados única y exclusivamente en afrontar el partido con la máxima ilusión y ambición, sabiendo que en este momento de la temporada hay un interrogante en todas las competiciones para todos los equipos y que este interrogante se desarrollará en base al trabajo de cada uno. Lo que va a pasar nadie lo sabe y nos los tendremos que ganar en el campo", aseguró Lopetegui este viernes en rueda de prensa.

Pese a todas las informaciones durante el parón sobre su continuidad en el banquillo madridista, el guipuzcoano se encuentra "bien, sin ninguna duda". "Estoy en el Real Madrid y sé que la exigencia es máxima y que hay que convivir con todos esos picos de una temporada. Solo tenemos que trabajar, insistir y creer", aseveró.

Tampoco cree que necesite fichajes porque "la solución" está en una plantilla en la que tiene "plena confianza". "Estamos convencidos de que vamos a hacer una gran temporada, falta muchísimo y al final del camino, dentro de los picos que hay en cada temporada, vamos a llegar fuertes y vamos a hacer buena temporada. Miramos para dentro no para fuera", insistió.

"Estoy absolutamente tranquilo y centrado en mi trabajo, no pendiente de lo que puedan decir. De lo que hemos hablado es de la alineación del Levante, de cómo están nuestros jugadores, de prepararnos y de llegar a un punto bueno de juego, que lo hemos tenido. El resto no está bajo nuestro control y no le prestamos atención, y aun sabiendo cómo es el fútbol, no nos ayuda para ganar este partido", prosiguió el exseleccionador nacional.

Lopetegui recalcó que "lo único" que van a hacer es centrarse en el Levante "sin mirar cosas externas" y en "jugar bien, generar ocasiones y aprovecharlas, y que el rival tenga las menos posibles". "Son tres puntos importantes que nos pueden llevar al liderato", destacó, reiterando que su plan de juego puede ir "evolucionando y matizando", pero que siguen creyendo en lo que han hecho "bien" e "intentando mejorar" donde no.

NO CONFIRMA NI A BALE NI A BENZEMA ANTE EL LEVANTE

LaLiga vuelve tras un nuevo parón internacional que le ha servido parda "darles más tiempo para recuperar" a alguno de los lesionados. "Al margen del poco tiempo que hemos tenido para trabajar, llegamos con más elementos que con los que nos fuimos al parón", admitió.

De todos modos, el técnico vasco sólo confirmó como "único descartado" y dejó claro que esperará al entrenamiento de este viernes para decidir sobre jugadores como Gareth Bale o Karim Benzema. "Algunos han aprovechado para acelerar sus procesos y somos optimistas con todos", aclaró.

En este sentido, consideró que el delantero galés fue "muy responsable con sus sensaciones" al no jugar en el parón "cuando quizás podría haber forzado", aunque no adelantó si estará para jugar hasta verle en el entrenamiento, al igual que con el francés, con el que no habló del supuesto intento de secuestro que él mismo desmintió.

"Isco es un jugador importante como otros muchos. Tuvo una cuestión difícil de controlar como una apendicitis, pero la ha superado y ha entrenado con cierta regularidad", explicó sobre el malagueño, sin mostrar más alegría de la normal por su vuelta pese a su influencia en el juego del equipo. "Los entrenadores nos alivia tener al máximo de jugadores posibles, estoy contento de que se haya recuperado", zanjó.

"EL LEVANTE HA DADO CON LA TECLA"

Por otro lado, no quiso tampoco arrojar ninguna polémica sobre las palabras de Toni Kroos con Alemania diciendo que no era Casemiro, en relación a cuando juega de pivote en el Real Madrid. "Es evidente", señaló con una sonrisa el de Asteasu. "Son diferentes, pero Toni se adapta perfectamente a diferentes posiciones y ha jugado innumerables veces ahí de manera maravillosa", puntualizó.

"Hemos tenido el tiempo que hemos tenido, pero esperamos un partido con un rival que llega con dos victorias seguidas, que ha cambiado el sistema y que ha mejorado en todos los aspectos. Nos ilusiona muchísimo poder ganar el partido ante un Levante que nos va a exigir muchísimo y dar una alegría a la afición", reflexionó sobre el equipo granota, que el año pasado empató en los dos encuentros.

Lopetegui resaltó que Paco López "ha dado con una tecla que le ha dado resultados en los últimos dos partidos". "Pero no sólo en la forma de las victorias sino por las ocasiones y los goles. El Levante tiene una vocación ofensiva importante, está bien estructurado, tiene una buena plantilla y un buen entrenador", sentenció.