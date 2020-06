Lopetegui: "Llevaremos todo al límite para parar a Messi y al Barça"

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado en la previa del partido contra el FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán que llevarán su fútbol "al límite" para intentar "parar" a Leo Messi y a sus compañeros en el equipo blaugrana, cuyo liderato en LaLiga Santander defendió como "mérito" propio y no demérito del Real Madrid.

"El FC Barcelona es un grandísimo equipo, que además tiene a Messi. Trataremos de hacerles frente, y de ser un equipo reconocible pero llevando todo al límite para parar a Messi y al resto", manifestó en rueda de prensa.

"No estamos dando vueltas a otra cosa que no sea el partido de mañana, la entidad y el nivel y la exigencia del rival así lo exigen. Estamos centrados en ser capaces de dar respuesta a un reto grandioso como es hacer frente a todo un FC Barcelona, que ha vuelto fuerte y con una señas de identidad muy claras", señaló.

Por ello, cree que el Barça es líder por su trabajo, y no debido a que sus rivales, entre ellos su equipo, le hayan regalado nada. "El equipo que va primero no va primero por demérito de nadie, porque en fútbol hay méritos y no deméritos. El Barça es el líder de LaLiga, uno de los mejores equipos del mundo, y a ellos nos vamos a enfrentar", avisó.

"Nuestra intención es conseguir los tres puntos, como siempre. A partir de ahí saldrá macho o hembra, pero tenemos ilusión, ambición y ganas y trataremos de presentar nuestra mejor cara ante un rival que te lo exige, siempre", reiteró.

En cuanto al empate a domicilio contra el Levante UD (1-1), con ese gol en contra de Miramón en el minuto 87, aseguró que no fue conservador. "Tratamos de buscar un segundo gol cuando marcamos el primero. Al final del partido terminamos, los últimos siete u ocho minutos, atrás pero eso ya pasó. Me apetece hablar poco, del Levante. Tenemos nuestra energía puesta en el partido del Barcelona", aseguró.

"No me voy a etiquetar. Un entrenador trata de ganar, de atacar bien y de defender bien cuando toca. Es muy sencillo, y muy complejo. A veces, el rival de empuja y tienes que tomar otras decisiones, y no estar donde te gustaría estar. Quiero tener respuestas para todo momento de juego", sentenció.

Por otro lado, confirmó la baja de Nolito, que firmará por el Celta por lo que resta de temporada." La baja de Nolito es una realidad. Nos ha dado mucho durante el año, ha sido titular en fases de LaLiga. Su contrato terminaba el 30 de junio, ha manifestado su deseo de salir y a partir de ahí optamos por que se vaya ya, porque su cabeza ya está en otra alternativa", señaló.

"Mostrar mi pesar por la noticia que acaba de dar Juan Carlos, un buen amigo desde la infancia y que nos ha dejado compungidos. Trasladarse a él y a su familia y toda la energía del mundo, es un fenómeno y va a pelear y a salir adelante. Un abrazo a su familia, enorme", se sinceró el técnico, en un mensaje de ánimo a Juan Carlos Unzué, que anunció este jueves que sufre la enfermedad degenerativa ELA.