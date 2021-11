Lopetegui: "No me apetece hablar del penalti con la segunda parte que hemos hecho"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, reconoció que la derrota de este martes ante el Lille les complica la clasificación para octavos de la Liga de Campeones, pero que no la pone "imposible", y asumió completamente la responsabilidad del flojo partido de su equipo, mientras que no quiso centrarse en el penalti que supuso el 1-1 porque le parecía "fuera de lugar" viendo "la segunda parte" que habían hecho.

"Hago, lógicamente, una valoración negativa. Hemos perdido tres puntos que queríamos ganar y se nos ha complicado la clasificación, que no está imposible, pero que sí nos va a obligar a ganar los dos partidos para optar a clasificarnos", aseguró Lopetegui en rueda de prensa tras un "partido complejo".

El técnico sevillista admitió que empezaron "bien", pero que el gol de Ocampos en lugar de darles "tranquilidad" les aceleró. "Luego ha venido la jugada del posible penalti que nos ha sacado del partido y hemos entrado en el partido que no queríamos ante un rival mejor que nosotros en situaciones abiertas. Con el segundo gol nos han entrado muchos nervios y la precipitación y no se ha marcado el gol que tampoco habría valido mucho, pero que habría cambiado el escenario", apuntó.

Sobre su opinión sobre el penalti de Delaney que significó el 1-1, fue claro. "Hablar del árbitro haciendo la segunda parte que hemos hecho no me apetece. Ha pitado penalti y que cada uno saque sus conclusiones, yo soy el responsable de la segunda parte y hablar del penalti me paree fuera de lugar", zanjó.

Lopetegui recordó que "el nivel de exigencia en la Champions es muy alto" y lamentó que tras el 1-0 quisieran "coger atajos". "Nos ha faltado un juego más colectivo y defender con balón. Nos hemos equivocado y en la segunda parte lo hemos pagado", subrayó.

"El equipo no ha tenido la calma necesaria para tener posesiones más largas y que no se partiera. Con el 1-2 era más complicado, pero con el 1-1 no debería haber pasado. En general, el equipo no ha estado bien y el principal responsable está aquí delante", recalcó el de Asteasu, que insistió en que en este torneo "cualquier error te penaliza muchísimo" y que tras el penalti deberían haber tenido "más pausa".

"Nos ha podido un poco la ansiedad, tenemos que aprender y mirar hacia delante", afirmó. "La noche es mala y hay que tragar veneno, pero en el fútbol hay que levantarse y tenemos muchos motivos para hacerlo y pensar en lo que viene", sentenció Lopetegui.