Lopetegui: "El Valencia ha mejorado mucho respecto al partido de Mestalla"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha advertido que el Valencia, rival este miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha "mejorado mucho" respecto al duelo entre ambos del pasado mes de diciembre, en el que se impusieron los nervionenses (0-1), y ha asegurado que vivirán "una final" ante un equipo que ha dado "un nivel altísimo" en sus últimos compromisos.

"Espero el Valencia que es, un equipo muy bueno y un partido que podría ser y que es una final, porque en la Copa todos los partidos lo son. Han mejorado mucho con respecto al partido que jugamos allí, donde ellos tuvieron opciones sobre todo en la primera parte. Son un equipo consolidado en muchos conceptos y mañana nos obligarán a hacer un gran partido. En sus dos últimos partidos fuera, ante Valladolid y Atlético, han dado un nivel altísimo. Son un equipo grande y tenemos que estar preparados", declaró en rueda de prensa.

El técnico vasco reconoció que los valencianistas "deberían llevar más puntos" en LaLiga Santander. "La peligrosidad de mañana la dan la propia competición y la calidad del rival, que es grande. Han salido jugadores jóvenes muy importantes, que se suma a esa mezcla con jugadores de calidad y consolidados. Hay que estar preparados para la exigencia de un muy buen rival", subrayó.

"La clasificación no tiene nada que ver con los méritos y la calidad. Me fijo en los últimos partidos y en la calidad y potencial de su plantilla y su entrenador. Es una competición donde todos son finales y a partir de ahí, en un Sevilla-Valencia no hace falta decir más sobre la importancia, la exigencia y la ilusión. Todo lo demás no existe", explicó, afirmando que la "rivalidad" viene dada "por la historia de ambos".

Además, respecto a que el duelo se dispute en el Sánchez-Pizjuán, Lopetegui explicó que sin público "factor cancha no existe", y que el choque se limitará a dos equipos que intentarán "imponer su fútbol". "Va a ser un buen escenario para los dos equipos, y eso es todo. Otra cosa es que vayas a un campo diferente a lo que estás habituado, pero en este caso no es así", apuntó.

Sobre la alineación, explicó que sacarán el once "más propicio" según de dónde vienen y cómo están. "Hay que tener en cuenta algunos problemas físicos y habrá que decidir en base a las sensaciones que haya mañana. Algunos jugadores han hecho parte del entrenamiento porque algunos no tienen el alta. Al final lo importante son los que van a estar y de los que podemos tirar para intentar ganar", expuso.

En cuanto a las bajas del conjunto de Javi Gracia, el preparador sevillista afirmó que tienen "alternativas". "Son contextos que me imagino que solucionarán como intentamos hacerlo nosotros. Harán un once competitivo y que responda a la exigencia del partido", indicó.

Por último, no quiso valorar la posible llegada del 'Papu' Gómez, pero sí deseó suerte a Carlos Fernández, que ha abandonado el equipo para fichar por la Real Sociedad. "Por diferentes motivos ha tenido lesiones, la COVID-19... Ha pasado un tiempo en el que no ha tenido tanta incidencia en el equipo. Él ha optado por buscar otros horizontes, es lícito y es un chaval fenomenal, así que deseamos que le vaya muy bien", concluyó.