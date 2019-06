Lopetegui: "Vengo a un equipo grande y ambicioso"

Publicado 05/06/2019 15:00:15 CET

El nuevo entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró feliz de su llegada "a un equipo grande y ambicioso" que le ha presentado "un proyecto profesional y ganador" al que desea "ayudar a seguir creciendo" y afirmó que tiene claro que la dirección deportiva comandada por Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', le facilitará "una plantilla fantástica" para poder optar a cosas.

"No tengo ningún argumento para no estar aquí hoy. Vengo a un equipo grande, ambicioso, que me ha demostrado cariño y determinación. Quiero ser parte de ese proyecto y ayudarle a seguir creciendo. Ahora nos toca construir ese sueño y darle forma", expresó Lopetegui este miércoles en su presentación como nuevo técnico sevillista recogida por la web del club.

El de Asteasu insistió en que "la ambición y la historia" de su nuevo destino provocaron que no tuviera "la más mínima duda" de fichar por un equipo que le supone "una grandísima ilusión". "Estamos llenos de energía y de ganas de darle forma al proyecto de Monchi. Queremos ayudar a que este club siga siendo un poquito más grande, por eso hemos venido", reiteró.

De todos modos, también dejó claro que "ahora toca hablar poco y trabajar mucho para que ese sueño de todos los sevillistas se haga realidad". "No nos ponemos metas para que eso, futbolísticamente, sea una realidad lo antes posible", advirtió.

Lopetegui cree que Monchi "es el número uno en todo esto" y que le facilitará tener "una plantilla fantástica" en la que su objetivo será sacar "el máximo de cada futbolista, de jugar bien al fútbol y de atacar bien y defender bien". "De hacer lo mismo tanto en casa como fuera, para que el sevillismo esté contento, y tratando de ganar partidos para llegar lo más lejos posible", añadió.

"El objetivo es ganar partidos. A partir de ahí, trataremos de que la plantilla dé el máximo y ser un equipo con sentimiento colectivo, dando cada uno su mejor versión individual", replicó el exseleccionador nacional.

El exportero considera que "lo importante" en cuanto a los posibles refuerzos es que estos "sean buenos futbolistas" y que también debe "intentar poner cariño al aspecto del futbolista nacional", con atención a una cantera que "siempre ha respondido", mientras que recordó que tuvo a Diego Carlos, fichado esta semana, en su etapa como entrenador del Oporto, y que también ha "visto en Austria" al delantero israelí Munas Dabbur, fichado en el pasado mercado invernal.

El guipuzcoano también subrayó que buscará "el mejor" modo de juego para los jugadores que disponga. "Lo que hagamos, lo haremos convencidos", recalcó un Lopetegui que tenía "ganas" de volver a comandar "un proyecto profesional y ganador" tras su destitución del Real Madrid el pasado, etapa tras la cual ha podido "seguir creciendo y reiniciando cosas".

El nuevo técnico del Sevilla no se olvidó tampoco de la afición. "Tengo clarísimo que vamos a disfrutar cuando juguemos en casa porque todos los sevillistas van a empujar, sé lo que es venir al Sánchez-Pizjuán como rival y he sufrido a su público. Vamos a trabajar para que el equipo dé argumentos para que la afición esté feliz y orgulloso de su equipo", indicó.

Finalmente, fue contundente sobre su destitución como seleccionador hace casi ya a un año y a las puertas de debutar en un Mundial. "Fui cesado, no hubo ninguna espantada. No por decir muchas veces una mentira es una verdad, ya no voy a hablar más de este tema", sentenció.