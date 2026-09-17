Louzán: "La afición turca podrá disfrutar de la calidad y de la magia de la Supercopa de España"

HE Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA) del Reino de Arabia Saudí (centro); Necmeddin Bilal Erdoğan, presidente de la Confederación Mundial de Etnosport (izquierda); y Rafael Louzán, presidente de la RFEF. - RFEF

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, celebró que, "en pocos meses, la afición turca podrá disfrutar de la calidad y de la magia de la Supercopa de España", que se celebrará del 2 al 6 de febrero en Estambul, que acoge una competición que "continúa creciendo y llevando la excelencia del fútbol español".

"Presentamos mucho más que un acuerdo para celebrar una competición, presentamos un encuentro entre dos países que viven el fútbol con una pasión extraordinaria, España y Turquía, que además comparten esta forma intensa de sentir el deporte, de llenar los barrios y de defender unos colores", arrancó sus palabras el dirigente desde las instalaciones Hasan Dogan de la Federación Turca de Fútbol, en Estambul (Turquía).

Durante el acto de presentación del torneo, que se disputará del 2 al 6 de febrero del próximo año con FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid como participantes, Louzán destacó que "España y Turquía viven un momento extraordinario en lo que se refiere a relaciones de dos grandes países". "Esto viene a sumarse a estrechar más esa relación. Es una magnífica oportunidad para la proyección turística de Estambul y de toda Turquía", dijo.

"Incorporamos la historia internacional de una competición que continúa creciendo y llevando la excelencia del fútbol español. Estamos hablando de una competición que tiene un potencial de llegar a más de 100 millones de espectadores en el mundo. El fútbol español hoy es una de las grandes referencias del fútbol mundial. Lo digo con orgullo, pero también con el máximo respeto y admiración hacia el fútbol turco", agregó.

Así, el presidente de la RFEF aplaudió que "en pocos meses, toda la afición turca podrá disfrutar de la calidad y de la magia de la Supercopa de España". "Intensa y emocionante, que reúne a cuatro grandes equipos y que nos ha regalado algunas de las mejores noches de nuestro fútbol, especialmente en Yeda y en Riad. Serán tres grandes partidos en tres estadios extraordinarios que, en conjunto, tienen una capacidad para recibir en directo a más de 150.000 espectadores", expresó.

"Estambul ha acogido las finales de la Champions League del año 2005 y 2023 y también la final de la Europa League 2026. Es una ciudad preparada para organizar los mayores acontecimientos internacionales. Cuenta con grandes infraestructuras, magníficos estadios y, sobre todo, con una afición que vive el fútbol de una manera muy especial", elogió el dirigente.

Así, aseguró estar "seguro de que Estambul se volcará con la Supercopa y su celebración contribuirá a que el turismo pueda, a través de un evento deportivo, recalar en esta maravillosa ciudad". "Y a la proyección internacional de esta ciudad que ya ocupa un lugar privilegiado en el mapa del fútbol mundial", añadió.

"Será el momento de Turquía, de sus aficionados y de seguir acercando nuestros países a través del fútbol. Queremos que sea el comienzo de una relación más fuerte entre el fútbol español y el turco, porque el fútbol une países, acerca culturas y crea lazos que permanecen mucho más allá de los 90 minutos. En febrero de 2027 la Supercopa de España tendrá una nueva casa y estamos convencidos de que la afición turca la hará también como suya", zanjó Louzán, que reveló que el trofeo de campeones del mundo estará en la sede de la Federación turca este jueves.

Además, la ceremonia de firma del acuerdo con Estambul contó con la presencia de HE Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del Reino de Arabia Saudí; Necmeddin Bilal Erdogan, presidente de la Confederación Mundial de Etnosport; Osman Askin Bak, ministro de Deportes turco; Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Cultura y Turismo; e Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Fútbol.

El máximo dirigente de la entidad turca aseguró que "los futbolistas también encontrarán la oportunidad de conocer la historia, la cultura y la pasión por el fútbol" de Estambul. "Este acuerdo garantizará la visibilidad internacional de Turquía y el valor de la marca mundial de Estambul", celebró.

Por su parte, el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, reivindicó la "fuerte posición" del país en el deporte. "La Supercopa de España en Estambul no es una coincidencia. En los primeros 7 meses de este año, 10,5 millones de visitantes llegaron a Estambul. Es una de las ciudades con mayor capacidad de organización e identidad de ciudad segura en el mundo. Ofrece a los visitantes una experiencia de viaje en la que no podrán encontrar algo parecido en el mundo", apuntó.

Finalmente, Necmeddin Bilal Erdogan deseó que "este día sea un gran inicio para la cooperación en muchos campos y ángulos diferentes" entre España y Turquía, y aseguró que España juega "el mejor fútbol del mundo". "La paz y la estabilidad es muy necesaria en el mundo actual. Por eso, creo que la cooperación entre países importantes, como Arabia Saudí, Turquía y España, es crucial", concluyó.