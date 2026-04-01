Louzán, sobre los cánticos xenófobos: "Condenamos este tipo de actitudes"

Archivo - El presidente de la RFEF, Rafael Louzán - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha condenado los cánticos xenófobos y la pitada al himno de Egipto durante el amistoso que la selección española jugó con el combinado africano en el RCDE Stadium (0-0), y cree que lo sucedido es "un incidente aislado que no debe volver a producirse".

"Hay que condenar ese tipo de actitudes. Hay que recordar que ya en los videomarcadores del estadio hemos insistido en que eso no se puede producir. El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto, respeto sobre todo", señaló ante los medios de comunicación. "Tanto UEFA como FIFA también están trabajando para acabar con este tipo de hechos, que lamento mucho que se hayan producido. Lo debemos condenar", añadió.

Sin embargo, no cree que este tipo de acciones pongan en peligro que la final del Mundial 2030 se dispute en España. "Cada cosa en su sitio. Este es un incidente aislado que no debe volver a producirse y vamos a trabajar juntos. Nos toca pedir que no se vuelvan a producir este tipo de actitudes", manifestó.

Por otra parte, aseguró que no había podido hablar todavía con Lamine Yamal, que es musulmán y que no se quedó en el campo en la vuelta final. "He saludado a alguno ahora, pero muy rápido. No pude hablar con él. No se debe volver a producir y creo que la sociedad española debe ser un ejemplo y lo es la inmensa mayoría. Este es un caso aislado que ha acontecido aquí", apuntó.

Más allá de lo ocurrido, agradeció "al público de Barcelona y de toda Cataluña" el recibimiento a la selección. "Hoy ha estado prácticamente lleno el estadio de Cornellà-El Prat y estamos muy contentos. Me decía la gente que tenemos que venir más a Barcelona y así lo haremos. Ha habido un magnífico ambiente, salvando esos detalles que no nos gustaría que hubieran sucedido", expresó.

"Estábamos muy ilusionados; hemos venido aquí en un tiempo récord, por lo que pasó de no celebrar en Catar la 'Finalissima', y le he agradecido al presidente de la Federación Egipcia que estuvieran aquí. Le pedí también disculpas. Ellos están muy contentos del comportamiento en general que hemos tenido. Estuvimos juntos al mediodía con la Federación Egipcia y con el embajador también. Ha habido un ambiente extraordinario de cordialidad. Es más, nos ha pedido que a nivel deportivo firmáramos un memorándum con la Federación Egipcia", finalizó.