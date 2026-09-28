Louzán inaugura este martes en Sevilla la exposición 'Reyes del Mundo' con la Copa del Mundo

El trofeo de la Copa del Mundo 2026 en Sevilla - RFEF

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, participará este martes en Sevilla en la inauguración de la exposición 'Reyes del Mundo', que llevará el trofeo de la Copa del Mundo conquistada por la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la sede del Parlamento de Andalucía.

El acto inaugural se celebrará a partir de las 13.00 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento andaluz, y contará también con la presencia de la presidenta de la Cámara, Ana Mestre; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pedro Curtido.

Tras la inauguración oficial, las autoridades realizarán un recorrido por la exposición, que permitirá contemplar el trofeo de la Copa del Mundo en Sevilla y que se mantendrá en la sede del Parlamento de Andalucía hasta el 29 de noviembre.

Durante el 30 de noviembre, la Copa del Mundo se trasladará a la sede del Ayuntamiento de Sevilla, donde podrá ser visitada por el público a lo largo de toda la jornada.

La exposición 'Reyes del Mundo' forma parte de la iniciativa de la RFEF para acercar el trofeo conquistado por la selección española en el último Mundial a distintas ciudades, en este caso con Sevilla como escenario de su exhibición durante las próximas semanas.