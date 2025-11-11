Louzán, sobre Lamine Yamal: "No vamos a activar ningún tipo de polémica"

Archivo - El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la presentación de Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora nacional femenina absoluta. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró este martes que no van a "activar ningún tipo de polémica" respecto a la baja del atacante del FC Barcelona Lamine Yamal en la concentración de la selección española tras someterse el futbolista "a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis" por el que debe estar en "reposo durante 7- 10 días".

"Hay que cuidar al jugador, es lo importante. A veces hay circunstancias que a lo mejor se pudieron haber manejado mejor. Es un jugador de club y de selección. Es muy importante para ambas entidades y vamos a cuidarlo y que se recupere, que es lo que realmente todos queremos", indicó el dirigente a los medios tras el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey celebrado en Las Rozas.

Este martes, la RFEF comunicó la baja del jugador del FC Barcelona para los encuentros de la selección ante Goergia y Turquía en este parón internacional de noviembre. "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración, que el jugador había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", explicaron en un comunicado.

Según la federación, dicho procedimiento se realizó "sin comunicación previa" al cuerpo médico de la selección, que tuvo conocimiento de los detalles del mismo "únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche (el lunes)", en el que se indica la recomendación médica de "reposo durante 7- 10 días".

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la RFEF ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria", aseguró la federación española. "Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", añade el texto.

Para Louzán, "son cosas que se pueden manejar quizá de otra manera, pero son causas sobrevenidas". "Pero no queremos ni vamos a activar ningún tipo de polémica. Lamine es lo importante, que esté bien, que se recupere y poder tenerlo en el club y, en este caso, en la selección cuanto antes", zanjó.