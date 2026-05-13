Louzán "no va a entrar en polémicas" con Florentino Pérez y pide que "los clubes estén a la altura"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, durante los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró este miércoles que el organismo federativo "no va a entrar en polémicas" en alusión a las palabras emitidas por su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, que cuestionara el trabajo de los árbitros españoles.

"La RFEF y mi persona no van a entrar nunca en este tipo de polémicas. El Real Madrid es un gran club, no solo en España, y lo que queremos es que los clubes españoles estén, en este caso, en lo más alto y a la altura. Evidentemente, en la vida diaria siempre hay circunstancias de las cuales hay que hacer valoraciones, respeto máximo lo que haga, en este caso, a su presidente, pero la Federación no va a entrar en ese tipo de polémicas", indicó Louzán en un acto junto al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, y el consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio Vázquez.

El dirigente salió en defensa del trabajo que se realiza en el seno del organismo un día después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuestionara en rueda de prensa el trabajo de los árbitros españoles. "Reforzar el papel que hacen, que no es nada fácil, nuestro equipo arbitral, que seguramente tienen cosas que mejorar, pero ahora mismo, son los árbitros que más cuentan en Europa", aseveró.

Por ello, cree que "el papel que hacen en España es muy bueno", aunque reconoce que "pueda haber errores siempre involuntarios". "Son deportistas, y también se pueden equivocar, pero fuera de eso, tenemos muy buenos árbitros en el arbitraje español", incidió.

"Ahora estamos centrados exclusivamente en la selección española, que es lo importante. La Federación no va a entrar en ningún tipo de polémica en este sentido", reiteró, destacando que esas palabras del presidente madridista "se valorarán conjuntamente con la parte jurídica de la casa" para tomar una decisión, pero sin entrar en alguna polémica. "Nuestra forma de actuar es hacer bien nuestro trabajo, queremos acertar siempre. En este caso nos podremos equivocar, pero tenemos la mejor intención y por lo tanto nunca vamos a entrar en ningún tipo de polémica", subrayó.

Otro de los temas que trató Pérez en la rueda de prensa de este martes fue el 'caso Negreira' en relación a las palabras del presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, exponiendo que es cosa del pasado. "Fran, en la mejor intención, dijo que es un tema que está judicializado. Ojalá más pronto que tarde haya una sentencia contundente para que nunca más se vuelva a repetir una situación como esa", puntualizó Louzán.

"Son unos hechos que supuestamente ha hecho un señor que en aquel entonces era vicepresidente, pero que nada tiene que ver con la etapa que nosotros representamos ni los árbitros actuales. Está en la justicia y ahí habrá la última palabra y ojalá sea cuanto antes porque eso va a beneficiar de que sacar cualquier tipo de sospecha sobre esto. La justicia pone a cada uno en su sitio", remarcó.

Finalmente, Louzán reiteró que el 'caso Negreira' no corresponde con un periodo en el que él fuera presidente de la RFEF. "No forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una totalmente pasada, pero que al mismo tiempo, igual que es pasada, pedimos que la justicia acelere en todo lo que pueda el proceso y que podamos tener sentencia cuanto antes sobre este asunto", zanjó.