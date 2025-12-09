Louzán reivindica el nivel del arbitraje español: "Nos sentimos muy orgullosos"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el acto de entrega de las 51 escarapelas FIFA para 2026 a los colegiados nacionales en la Gala Anual del Comité Técnico de Árbitros (CTA). - RFEF

El presidente de la RFEF entrega 51 escarapelas FIFA para 2026 a los colegiados nacionales en la Gala Anual del CTA

LAS ROZAS (MADRID), 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, reivindicó el nivel y se declaró "orgulloso" del arbitraje español masculino y femenino, y les anunció que disfrutarán de una sede renovada cerca de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid) durante la Gala Anual del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"Sois un ejemplo de disciplina, entrega y sacrificio, un equipo humano excepcional con el que trabajar del que nos sentimos muy orgullosos", dijo en la ceremonia de entrega de las 51 escarapelas de FIFA para 2026 a los árbitros y árbitras españoles que se ha celebrado este martes en Madrid.

Asimismo, el presidente de la RFEF anunció que el CTA tendrá una sede "renovada", "espaciosa" y "con los últimos avances tecnológicos" en los alrededores de la Ciudad del Fútbol. "Después de veintitantos años, se ha hecho muy poco o nada de mantenimiento en las instalaciones por lo que esa reforma es más necesaria que nunca. Además, vemos grandes países que tienen instalaciones fantásticas y España no se puede quedar atrás", afirmó.

Rafael Louzán aprovechó también para mostrar su "orgullo y satisfacción" por el hecho de que cuatro colegiados españoles, ausentes en el acto, arbitren esta semana en partidos de la Liga de Campeones. "Es para sentirnos orgullosos que estos compañeros y compañeras que hoy no pueden estar aquí vayan a arbitrar este martes y miércoles. Están dando lo mejor", destacó.

Igualmente, Louzán incidió en subrayar la profesionalidad, dedicación, sacrificio y la entrega de los árbitros, así como resaltó el "sobresaliente" avance del arbitraje femenino, pues 16 de las 51 escarapelas FIFA han sido entregadas a mujeres, y puso como ejemplos a la vasca Olatz Rivera y la toledana Noelia Gutiérrez.

Rivera dirigió la última final de la Copa del Mundo sub-17 femenina, y Noelia Gutiérrez fue árbitra este pasado domingo en la final del primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, disputado en Filipinas y en el que España logró la medalla de bronce al derrotar (5-1) a Argentina en el partido por el tercer puesto.