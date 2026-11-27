Alberto López, director general de Joma (izquierda), y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. - JOMA

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha visitado la sede de Joma, marca que viste a las selecciones españolas de fútbol sala, junto al presidente de la empresa española, Fructuoso López, y los casi 400 empleados de estas instalaciones, con los que ha mantenido un pequeño encuentro.

Tras realizar la renovación del contrato, Louzán afirmó que la RFEF está encantada de trabajar junto a "una marca familiar cien por cien española de ropa deportiva, que equipa a las selecciones campeonas de Europa, tanto la masculina como la femenina".

"Hemos de felicitar a cada uno de los empleados que trabajan en esta sede de Portillo de Toledo, por hacer posible que esta marca esté en más de 140 países", indicó el dirigente durante su encuentro con los trabajadores.

Por su parte, Alberto López, director general de Joma, consideró "un orgullo poder representar a la Federación en fútbol sala". "Esperamos que el acuerdo sea muy fructífero y largo en el tiempo. Para Joma el fútbol sala es muy importante y siempre lo vamos a apoyar", afirmó.

En la visita a Joma Sport, situadas en Portillo de Toledo, acompañaron al presidente Luozán el director general de la RFEF, Manuel Lalinde, y el director general de fútbol sala, Mario Hernando.