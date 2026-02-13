Louzán visita las obras de la Nueva Romareda

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha visitado este viernes las obras de la Nueva Romareda. - RFEF

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha visitado este viernes Zaragoza, sede del 12 al 14 de marzo del próximo Congreso de Fútbol Formativo, Fútbol Femenino y Fútbol Sala y del Campeonato del Mundo de 2030, y las obras de construcción de la Nueva Romareda.

Tras asistir el jueves en Bruselas al 50 Congreso de la UEFA, Rafael Louzán se ha reunido con el máximo responsable de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, para ultimar los detalles preparatorios de este congreso.

Además, un año después de visitar en la ciudad aragonesa los trabajos de reforma del estadio de la Nueva Romareda, el presidente de la RFEF ha podido observar de cerca los progresos de una obra que Louzán ha calificado de "ilusionante y necesaria en un recinto que requería una renovación". "Esta infraestructura era muy importante para la ciudad. Zaragoza se merece un estadio como éste", añadió.

Acompañado por el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, y por Víctor Serrano, responsable de la candidatura mundialista de la ciudad aragonesa, el presidente de la RFEF ha agradecido "el esfuerzo y el entendimiento que existe entre las diferentes administraciones para la ejecución de una obra de estas características".

"Zaragoza ha cumplido todos los requisitos que se han planteado y es necesario que las obras puedan hacerse en el plazo asumido, lo que permitirá que España vaya a contar con un estadio moderno para competiciones de alto nivel", concluyó.