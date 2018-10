Lucas Pérez se despide por carta del Deportivo y "pide perdón a cualquiera que se haya sentido decepcionado"

Actualizado 06/07/2018 16:03:52 CET

El delantero del Deportivo de La Coruña Lucas Pérez se ha despedido de la afición deportivista en una carta en la que ha querido pedir perdón "a cualquiera que se haya sentido decepcionado" con su rendimiento en esta pasada temporada, donde el conjunto coruñés no logró mantener la categoría en la Primera División.

"No sabía la forma en la que dirigirme a todos vosotros, pero creo que es necesario despedirme. Como para todo el deportivismo, estas semanas han sido muy duras para mí, nunca pude imaginar que el descenso llegase a producirse. Ni la ciudad ni la afición merecéis esto y pido perdón a cualquiera que se haya sentido decepcionado conmigo. Las cosas no siempre salen como uno piensa, pero si algo tengo claro es que nunca voy a arrepentirme de haber vestido de blanquiazul", señaló Lucas Pérez.

El jugador gallego, en su segunda etapa en el Dépor tras recalar en el Arsenal en 2016, volverá a la disciplina 'gunner' a espera de buscar equipo, o quizás para quedarse en el club londinense ahora entrenado por Unai Emery.

"Recuerdo la primera vez que me puse esta camiseta. Fueron muchos años de duro trabajo para poder jugar en un estadio que me enamoró desde niño. Precisamente a ellos quiero dirigirme, a todos esos 'nenos' (niños) coruñeses, a los de Abegondo, pero también a los que juegan en las calles de Monelos, la playa de Orzán, o los campos de la Torre. No os rindáis", confesó el atacante.

Tras la pasada campaña en la que marcó ocho goles, Lucas Pérez quedó lejos de su mejor registro goleador, el de la temporada 2015/16 con 17 anotaciones para el equipo blanquiazul.

"Solo me queda dar las gracias a toda esa gente que confió en nosotros hasta el último día. También al club, al Deportivo, por permitirme cumplir el sueño de mi vida y al Arsenal por mostrarse siempre comprensivo conmigo", agradeció.

El ex del Rayo Vallecano, PAOK, y Karpaty Lvov entre otros, apeló a los sentimientos coruñeses augurando tiempos mejores. "Os deseo lo mejor y confío en que dentro de un año las hormigoneras volverán a salir a las calles para celebrar la vuelta a Primera. Estoy convencido de ello", finalizó Lucas Pérez.