Lucas: "Todavía no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido"

El lateral francés del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, aseguró que "todavía" no es consciente del éxito cosechado la pasada temporada, proclamándose campeón de la Liga Europa y del Mundial, y consideró que "no se puede pedir nada más a una temporada", y confesó las "muchas ganas" de que empiece la competición y la primera gran cita de la temporada, la Supercopa de Europa frente al Real Madrid.

"Estoy muy feliz, creo que no se le puede pedir nada más a una temporada. A nivel de clubes, esa Europa League fue la guinda al pastel después de una pedazo temporada, y con la selección, haber sido campeón del mundo es un orgullo y creo que todavía no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido", valoró Lucas en declaraciones facilitadas por el Atlético de Madrid.

El defensa regresó más tarde a la pretemporada rojiblanca tras su paso por el Mundial de Rusia, y destacó el nuevo proyecto liderado por el 'Cholo' Simeone y reforzado por Gelson Martins o Lemar, entre otros. "Los partidos que les he visto han jugado bien, la verdad que se ha visto un gran equipo. Estoy deseando empezar esta nueva temporada", manifestó.

Además, Lucas resaltó el "esfuerzo" del club para mantener a las piezas valiosas del equipo y acabar conformando un "grandísimo grupo" que no ha perdido la mentalidad de los últimos años. "Nuestro camino es ir paso a paso y sin salirnos de ese camino, porque si salimos de ahí, estaremos equivocados", consideró.

De esta manera, ese primer paso que deberá dar el Atlético de Madrid será una exigente prueba disputando la Supercopa de Europa el próximo 15 de agosto en Tallín, donde el futbolista francés espera que su equipo esté al "máximo" y pueda llevarse el primer título de la temporada, además, frente a su eterno rival en la capital.

Finalmente, Lucas Hernández explicó su cambio de dorsal al '21', cediendo el '19' a su compañero Diego Costa. "A raíz de ser campeón del mundo, todos me han visto jugar con ese dorsal y quiero seguir evolucionando y mejorando con el 21. Me ha dado mucha suerte y espero que aquí en el club todo el mundo me siga y me vea con un número que es muy importante para mí", concluyó.