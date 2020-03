Lucas Vázquez: "Me encantaría jugar algún día en la MLS"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez reconoció que le "encantaría jugar algún día en la MLS" al admitir su "pasión" por el deporte norteamericano, y explicó que ganar la 'Champions' con el conjunto blanco, sobre todo la primera, fue algo "espectacular", el "título más importante" de su carrera como futbolista.

"Sería increíble, me encantaría jugar algún día en la MLS", indicó el canterano merengue, que dijo ser un gran seguidor de la NBA y de LeBron James. Lucas Vázquez señaló a otros deportistas que tiene como referencia. Entre ellos, Rafa Nadal, Pau Gasol o Fernando Alonso, "son un gran ejemplo para los jóvenes", comentó en un encuentro digital a través de Bleacher Report.

"Amo el baloncesto y me gusta el tenis. Me encantan los equipos de Lebron James", confesó Vázquez, que no tiene dudas sobre qué momento es su "favorito" desde que viste la camiseta del Real Madrid. "Mi mejor momento fue cuando ganamos cualquiera de las tres Ligas de Campeones. Son momentos increíbles, muy difíciles de describir. Elegiría el primero porque siempre es diferente", apuntó.

"El Real Madrid es el equipo de mi vida y ganar la Liga de Campeones, el título más importante a nivel de clubes, fue increíble", añadió Lucas Vázquez, que fue preguntado por el penalti que lanzó en la tanda decisiva en la final de la Liga de Campeones de Milán ante el Atlético de Madrid.

"En ese momento, cuando caminaba con el balón en la mano, estaba pensando en marcar y ayudar a mi equipo. Tuve suerte y lo conseguí. Sentía mucha confianza porque me había sentido bien durante el partido y solo pensaba en marcar el penalti", desveló.

En otros asuntos, Lucas Vázquez habló sobre su compañero Sergio Ramos, "el capitán que todos desearían tener", sobre Luis Figo, su "ídolo" de la infancia y sobre Zinédine Zidane. "Siempre está cerca del jugador, siempre sonriendo y ayudándonos a crecer como jugadores", sentenció.