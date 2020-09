Luis Enrique: "De Gea lleva muchos partidos así, es un porterazo"

Sobre los cuatro debutantes: "Van a jugar muchos más minutos"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, dio su visto bueno al regreso de España este jueves en un empate (1-1) en Alemania que llegó en el descuento, como "recompensa al trabajo" y premio a un equipo de mucha cara nueva y un David de Gea que no necesita reivindicarse.

"No he sufrido, pero me hubiera fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían. Creo que hemos hecho un muy buen partido, se ha visto muchas cosas que no esperaba este nivel físico al inicio de la temporada. Cuando marcas en los últimos minutos es una alegría porque ves que la recompensa al trabajo a veces llega", dijo en declaraciones a TVE tras el duelo.

El técnico asturiano celebró una noche con debut en la absoluta para Ferran, Mikel Merino, Ansu Fati y Óscar Rodríguez. "En la primera parte hemos tenido ocasiones más claras, que no materializamos, cosa lógica y normal. En la segunda Alemania se ha encerrado atrás, siempre es difícil, pero hemos estado bien, hemos llegado por bandas", apuntó.

"Ferran ha estado espectacular, Ansu Fati un debut sonado, Pau, Mikel, en general todos. Los que empiezan a dar sus primeros pasos en la selección tienen el nivel y sobre todo me gusta la imagen. Venimos a Alemania, no hemos especulado, veníamos a ganar y al final es un punto importante", añadió, con ese punto para la clasificación del Grupo 4 de la máxima división.

Además, 'Lucho' les dejó la puerta abierta a próximas convocatorias. "Por lo que he visto y por lo que ya había visto en la liga van a jugar muchos más minutos. Veo una larga trayectoria en la selección, depende de ellos", afirmó.

Por otro lado, De Gea dejó grandes paradas para no despertar un debate que el técnico no comparte. "De Gea lleva muchos partidos así en la Premier. El problema es que tenemos colgado el Sambenito tanto él como Kepa que saben que cuando fallen van a estar en portada y hoy tendrían decir que vaya porterazo que tenemos", confesó.

Además, Luis Enrique se quedó como punto a repasar las pérdidas de su equipo en lo que suponía el regreso de la selección casi nueve meses después. "A nivel futbolístico me hubiera gustado que no hubiéramos perdido tantos balones. Ha habido mucho ida y vuelta y a Löw tampoco le habrá gustado mucho", terminó.