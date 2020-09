Luis Enrique: "No me preocupa tener que probar muchos jugadores"

"No vamos a especular contra Alemania"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que no está preocupado pese a tener que "probar muchos jugadores" en la transición que vive 'la Roja' y dijo que no especularán contra Alemania en la primera jornada de la Liga de Naciones, que arranca este jueves en Stuttgart.

"No me preocupa tener que probar muchos jugadores, aunque sea por diferentes motivos. Hay jugadores que se retiran, otros que juegan en ligas menores y yo como seleccionador tengo que buscar soluciones. No me preocupa, al revés. Como país hemos ganado muchos títulos en las categorías inferiores y el fútbol español sigue estando a un gran nivel", indicó en la rueda de prensa previa al partido con los alemanes.

"Yo, lo único que tengo que hacer es beneficiarme de esta situación con tan buenos jugadores. No me fijo si un futbolista ha venido 10 ó 12 partidos, o incluso si estuvo hace unos meses. En función de lo que vaya viendo veré qué hago y con qué jugadores me quedo para mi estilo de juego. Por lo que veo en los entrenamientos tengo un gran grupo de jugadores", añadió.

Además, el técnico asturiano dijo que "no sólo a los que están ahora". "Cualquiera de los que ha venido anteriormente puede volver a venir. Yo no cierro las puertas a nadie. Soy claro y directo. Ahora tenemos que ir a por los resultados, no hay excusa que valga", agregó Luis Enrique, cuyo objetivo en esta 'Nations League' es "ganar todos los partidos". "Ese es el objetivo que me marco independientemente del rival".

En este sentido, Luis Enrique tuvo que contestar varias preguntas más sobre cómo selecciona a sus jugadores. En la posición de central ha convocado a 11 distintos desde su llegada. "Puede que el culpable -quizás- sea yo. Es la posición a la que más les exijo a mis jugadores. Ser central en un equipo con mi idea futbolística es muy complicado".

"El hecho de que haya probado tanto significa que hay margen de mejora en muchos jugadores. Es una posición que cuesta, pero -repito- cuesta por mi exigencia. Es cierto", contestó al periodista, "pero iré probando hasta encontrar lo mejor para mi equipo". De igual forma que con la portería. "Estoy acostumbrado a este tema, los tres que han venido y Pau, que también lo ha hecho muy bien, pueden jugar sin ningún problema".

"TRAORÉ PUEDE JUGAR CONTRA UCRANIA"

Por otro lado, Luis Enrique se refirió a Adama Traoré, quien no pudo viajar a la concentración de Las Rozas por una PCR no concluyente. "Ha tenido un resultado dudoso unos días antes de venir y no ha podido viajar, pero para el siguiente partido contra Ucrania hay alguna posibilidad, según me dicen los doctores. En cualquier caso no vamos a arriesgar a ninguna jugador en ninguna de las circunstancias. Cuando estén recuperados será el momento para que vuelvan a jugar", afirmó.

Este contratiempo es algo que ocurre también en otras selecciones. "Ha condicionado desde el principio, ya desde la convocatoria, pero es una dificultad añadida para todos los seleccioonadores. Hay que tratar de adaptarse de la mejor manera, ver las condiciones físicas y técnicas de cada jugador para ver el estado en que llegan. En esta caso todos han llegado en unas condiciones óptimas para competir. Son muy profesionales", apuntó.

En otras cuestiones, Luis Enrique dijo que "cualquiera que analice su trayectoria como entrenador" sabrá sus intenciones. "Debuté en Wembley y no salimos a especular en ningún momento. Mañana tampoco vamos a especular contra Alemania. Estoy plenamente convencido de mi idea futbolística y no voy a cambiar. Frenesí cuando queramos nosotros, no cuando quiera el rival", espetó.

Por último, el seleccionador español manifestó que Alemania es "siempre una candidata al título en cualquier competición", cuyo nivel ha crecido "indudablemente en los últimos diez años". "No me atrevería jamás a quitarle el papel de favorito a Alemania", además de asegurar que entiende a los que "critican este tipo de partidos" internacionales, pero a él le "encantan".