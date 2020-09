Sergio Ramos: "Va a ser un año de infarto, me gustaría jugarlo todo"

"Sigue la fusión de jóvenes y veteranos, Luis Enrique sacará el mejor rendimiento"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, se mostró encantado de volver a la competición oficial, con poco descanso y afrontando "un año de infarto" donde quiere "jugarlo todo", incluidos los Juegos Olímpicos, además de celebrar que sea Luis Enrique Martínez quien esté de nuevo al frente del equipo nacional.

"Que vuelva Luis Enrique siempre es una gran noticia. Es un grandísimo técnico, su palmarés lo describe, después de su desgracia personal, la vuelta ha sido una gran alegría, nos conoce a la perfección y va a sacar el mejor rendimiento. Estamos muy contentos de que sea él quien lidera esta selección", afirmó este miércoles.

Ramos compareció en rueda de prensa virtual en Stuttgart, en la previa al duelo contra Alemania en la Liga de Naciones. El torneo de la UEFA, que celebra su segunda edición, se suma a un calendario muy apretado por el retraso de la pandemia de coronavirus y las competiciones aplazadas a este verano, como la Eurocopa y los Juegos. Ramos se ve jugando todo, incluso en Tokio.

"Me gusta ir poco a poco, viendo las sensaciones, viendo cómo me encuentro, que me sigan respectando las lesiones. Es uno de los años más duros por la pandemia. El calendario está tan justo que cada tres días tendremos partido, va a ser un año de infarto. A nivel personal me gustaría jugarlo todo y vivir cada una de esas experiencias. Ya tendremos tiempo de dosificar cuando estemos en casa dentro de 10 años", dijo.

Por otro lado, el capitán de la selección se refirió a una convocatoria llena de caras nuevas. "Al final cuanto más nos conozcamos mucho mejor en el campo, el míster tendrá esa obsesión de hacer un grupo fijo y es el idóneo para definir un equipo que tampoco hay mucha oportunidad para hacer pruebas", confesó.

"Desde 2006 veníamos casi siempre los mismos en la mejor selección de la historia, ahora estamos en otra situación, pero la fusión entre jóvenes y veteranos siempre la ha habido. Poco a poco tendremos la misma identidad de juego, tenemos la misma ilusión de ganar con la selección, y estamos en el camino idóneo", añadió.