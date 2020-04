Luis Enrique: "No es el momento de rendirse, España no sabe hacer eso"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha pedido a los españoles que devuelvan la "deuda" que tienen con sus mayores y les ayuden a superar la crisis de la pandemia de coronavirus COVID-19, además de "aplaudir" a todos los trabajadores que se están arriesgando por los demás, y ha recordado que España "no" sabe "rendirse" y que superará esta tragedia.

"Señores, dejémonos de charlas: ha llegado el momento. Ahí fuera hay gente que lo está dando todo, gente que pelea, que lucha, y lo hace hasta dar su último aliento. Lo hacen ante un rival difícil, desconocido, incierto, y eso es lo que les hace grandes, el valor de enfrentarse a ello", comienza el emotivo vídeo hecho público por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dentro de la campaña #NoDejesDeAplaudir.

Además, apeló a seguir luchando para ayudar a los más mayores. "Seguro que nuestros mayores, si pudieran, se enfrentarían; otras veces ya lo han hecho, sin pedir nada a cambio. Han sido una generación de héroes porque nos lo dieron todo. Estamos en deuda. Esta vez debemos hacerlo por ellos", manifestó.

"Llevamos días, semanas, peleando contra este rival que se ha llevado a muchos de los nuestros. Así que no, no es el momento de rendirse, España no sabe hacer eso. Todos, en lo personal o en lo profesional, jugamos alguna vez el que será el partido de nuestras vidas. El nuestro, como país, ha llegado. Este es el momento", apeló.

Por ello, el técnico asturiano pidió dejar las diferencias atrás. "Dejémonos de colores, de equipos, esto es la selección, aquí juegan los mejores y nosotros lo seremos. Sanitarios, policías, militares, bomberos, reponedores, cajeros, servicios de limpieza, farmacéuticos, transportistas o el que, por ayudarnos a todos, ha dejado lo que estuviera haciendo", apuntó.

"Si pudiera seleccionarlos, me quedo con todos ellos. Ahora nos toca aguantar. Sabemos que ya queda menos y vamos a ganar, como ya hemos hecho otras veces. Podemos hacerlo. Mientras tanto, solo os pido una cosa: a por ellos. A nosotros nunca dejasteis de aplaudirnos: hagamos lo mismo con ellos. No dejes de aplaudir", concluyó.