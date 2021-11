Luis Enrique: "No vamos a caer en la trampa de ir a empatar contra Suecia"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, se mostró orgulloso de sus jugadores tras la victoria ante Grecia (0-1) y aseguró que no van a "caer en la trampa de ir a empatar contra Suecia" en la última jornada de clasificación aunque un solo punto sea suficiente para lograr el billete al Mundial de Catar 2022.

"Estoy muy contento por mis jugadores, por sus familias, por la selección, por la Federación, por todos los aficionados. Ha costado muchísimo pero falta un pasito más en el que no cabe la relajación. Ahora, a descansar porque tenemos un viaje largo, pero ya tenemos ganas de llegar a Sevilla y vivir el ambiente y el cariño de la afición. Queremos clasificarnos con nuestras armas", indicó Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al triunfo en Atenas.

"Saldremos a ganar como hemos salido cada partido. Sabiendo la dificultad porque Suecia es un rival muy complicado que conocemos muy bien. Pero no vamos a caer en la trampa ir a empatar contra Suecia, ese error no lo cometeremos. Intentaremos ser efectivos con balón y sin balón. Contamos con el apoyo de nuestra afición y espero que La Cartuja sea el jugador 12 tan deseado y nos lleve en volandas", apuntó.

"Soy consciente de que nuestra manera de jugar beneficia a Suecia, pero no vamos a especular. Vamos a salir jugando desde atrás y no vamos a cambiar ahora. No queremos empatar, queremos ganar y esto le va de maravilla a nuestro rival, pero -repito- no tiene ningún sentido cambiar. Intentaremos estar por encima de ellos y generar el número suficiente de ocasiones para ganar", añadió el seleccionador.

Además, Luis Enrique pidió a los sevillanos un "ambiente espectacular" este domingo en La Cartuja. "Recuerdo de jugador un partido contra Dinamarca, también de clasificación, que acabamos sin Zubizarreta y aquello fue un infierno en la grada. Pocos partidos recuerdo así en mi carrera. Este domingo tiene que notarse cómo bota el estadio para que nuestros jugadores se vean reforzados y logremos la clasificación", agregó.

Preguntado por cómo será el recibimiento de la afición en Sevilla, Luis Enrique lo tiene claro. "Sería muy injusto que la gente no confiara en este grupo de jugadores después de la fase de clasificación, de la Nations League y de la Eurocopa. Después de lo que hemos hecho este verano y recientemente, sólo recibimos apoyo en la calle. Yo el primero y los jugadores, también. La situación ha mejorado con la afición gracias a nuestro rendimiento. Estamos encantados con que esto sea así".

"Se debe al gran trabajo que han hecho los jugadores, son profesionales del fútbol y han lidiado con situaciones que no son favorables. Un gran mérito es de los jugadores que tenemos y de nuestra afición. Estamos en una dinámica positiva y muy buena. Siempre hay cosas a mejorar, es evidente, pero este cambio se debe al esfuerzo del equipo", manifestó el asturiano.

En relación al partido de este jueves, Luis Enrique admitió que podrían haber "mejorado mucho el juego". "Al inicio ha sido un partido de control, no ha intentado encerrarse Grecia, y con ese sistema si no presionas bien es difícil tener complicaciones y hemos conseguido neutralizar su fútbol de ataque. Es cierto que no hemos tenido muchas ocasiones", dijo.

"Estoy contento con la actitud de este tipo de partidos. Es posible que con tanta tensión, los jugadores se pudieran ver atenazados por estar fuera de casa, pero no ha sido así. En la segunda parte fuimos un poco imprecisos, pero con la entrada de Busquets generamos más control y tranquilidad con posesiones largas. No marcamos el segundol gol y eso siempre deja el partido abierto y peligroso", analizó el gijonés.

"Grecia desde el primer partido que jugó con nosotros, a la Grecia actual es una Grecia muy mejorada. Es un equipo muy difícil de presionar y para quitarles el balón, ha sido un partido en el que gracias a la actitud e intensidad de los jugadores hemos podido sacar adelante. Si vemos los resultados de Grecia en casa vemos que es un equipo muy trabajado", valoró.

Por último, Luis Enrique también fue preguntado por Raúl de Tomás, que debutó este jueves y por los 'tocados' Gavi e Íñigo Martínez. Del delantero del Espanyol dijo que apostó por él por lo que vio "en dos entrenamientos" y su capacidad para "aportar", y de los lesionados aseguró que no hay nada preocupante. De Gavi, "sólo el golpe", y del central vasco, "unas molestias en el gemelo, cosas normales".