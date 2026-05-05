Luis Enrique, sobre su PSG y el Bayern: "Ninguno de los dos equipos acepta que el otro sea mejor"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez. - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha dicho sobre sus plantilla y el Bayern Múnich que "ninguno de los dos equipos acepta que el otro sea mejor", en la víspera de que se enfrente en tierras muniquesas para la vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones 2025-26, tras el 5-4 de la ida en el parisino Parque de los Príncipes.

"Como entrenadores, siempre decimos que la diferencia entre el primer y el segundo partido radica en los resultados, el estado de forma o las diferencias entre ambos equipos. Pero en este caso, no hace falta decir que habrá diferencias porque ya vimos el primer partido. Creo que ninguno de los dos equipos acepta que el otro sea mejor y eso significa que este partido puede volver a ser emocionante", dijo Luis Enrique este martes en rueda de prensa.

"Está claro que siempre buscamos mejorar. Si repasamos los resultados entre el Bayern Múnich de Kompany y Luis Enrique, destacan los últimos cuatro, incluido el empate 5-4 de la semana pasada; el resto son resultados más o menos normales en el fútbol. Pero mañana, como ya he dicho, habrá situaciones durante el partido que podrían cambiar esa tendencia. Sin embargo, está claro que el equipo que logró esos resultados tiene el deseo de cambiar el rumbo del partido e intentar ganar", avisó.

"Todos compartimos los mismos objetivos. Ya saben que los repito constantemente, pero esa es nuestra mentalidad: aspiramos a ganar cada partido. Mañana no necesitamos obtener ningún resultado concreto porque nuestro objetivo es intentar ganar los partidos siempre. Es un objetivo difícil, es un reto, pero estamos contentos con nuestro rendimiento esta temporada, especialmente fuera de casa", resumió el entrenador del PSG.

Luego restó importancia a lo que él espera de este duelo de vuelta tras el espectáculo de la ida. "No importa lo que espere. Pienso en un partido de altísimo nivel entre dos de los mejores equipos de Europa, sin duda, y con muchas ganas de vencer. Llegar a la final de la Champions League es un escenario emocionante para ambos", apostilló el técnico asturiano.

"El éxito o el fracaso dependerá de muchos momentos y circunstancias durante el encuentro. Pero, en el caso de los jugadores, ningún jugador ni aficionado del PSG estará animándolos menos. Hemos llegado hasta aquí porque hemos hecho un muy buen trabajo. Es momento de dar aún más para conseguir un buen resultado. Y en este tipo de partidos es importante que demostremos y entendamos por qué estamos aquí y que nos esforcemos por ser lo más fieles posible a nuestra identidad como equipo", reflexionó.

Más adelante, volvió a ser preguntado por el duelo de ida. "Está claro que cuando juegas este tipo de partido contra este rival, que sin duda es el más fuerte al que nos hemos enfrentado, el resultado sorprendió a todos, incluso a nosotros. Pero lo primero que entendí, y lo que intenté transmitir, es que ganamos el partido y eso es lo más importante", indicó.

"Tenemos una ligera ventaja, pero eso no significa nada en este partido porque durante el último encuentro hubo momentos para que ambos equipos ganasen. Es muy importante controlar las emociones; es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos la experiencia del año pasado, donde en los momentos más difíciles demostramos una resiliencia increíble y una mentalidad diferente. Lo que siempre buscamos es estar a la altura de nuestra afición y habrá casi 4.000 parisinos, todos entregados, juntos y todo el tiempo. Es una motivación extra para nosotros saber que contamos con el apoyo de nuestros aficionados", hizo un llamamiento a sus fans.

"Ambos equipos demostraron fue nuestra capacidad para sobreponerse en los momentos difíciles. Eso fue lo que marcó la diferencia. El partido empezó con el gol de Harry Kane, luego marcamos goles, después empataron 2-2, luego 3-2, luego 5-2 y fue un caos, y luego 5-4. Y todos estaban preocupados, ¿preocupados de qué, de qué? Creo que demostramos la mentalidad que tenemos ambos equipos, ambos entrenadores y los 28 jugadores que participaron. Tenemos que aprovechar este tipo de partidos y está claro que todavía queremos hacerlo, por supuesto", señaló 'Lucho'.

"Vamos a jugar aquí para hacer lo mismo, para intentar ser más competitivos que nunca porque necesitamos ser más competitivos que nunca. Cuando vi los titulares de este partido, recordé unas palabras que escuché a Rafa Nadal. Él dijo que, en un momento de su carrera, la rivalidad Federer-Djokovic fue una motivación para él. Cuando ves a un rival, ves el potencial de mejora. Lo que queremos, lo que intentamos transmitir y para mejorar, es que admiramos al Bayern porque juegan muy bien", elogió.

"Es una motivación para nosotros intentar encontrar nuestro mejor momento, nuestro mejor rendimiento. Esa es la motivación y mañana vamos a intentar superar todo; el ambiente, que será increíble, eso es una motivación extra para nosotros y superar a un equipo que juega de forma sensacional", insistió en busca de otra final de Champions League.

"Sabemos que el Bayern puede remontar este resultado fácilmente, pero nosotros también podemos marcar goles cuando el resultado no es el esperado porque buscaremos la victoria", advirtió antes de ser preguntado si había disfrutado del 5-4 de la ida en su estadio.

"Disfrutarlo como entrenador de alto nivel... es difícil. Pero lo que hacemos como cuerpo técnico es preparar mentalmente a nuestro equipo para lo que creemos que será importante. Y hay cosas que podemos mejorar con respecto a este último partido. Pero cuando se analiza este tipo de encuentro, como admitimos la semana pasada, es difícil encontrar fallos o criticar porque todos los jugadores de ambos equipos lo dan todo", zanjó.