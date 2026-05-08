Luis Figo sobre El Clásico: "Nunca hay que subestimar al Real Madrid"

Archivo - Vinicius Junior del Real Madrid CF y Frenkie de Jong del FC Barcelona durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu el 26 de octubre de 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo aseguró este viernes que El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid es "el partido más especial del mundo" por la magnitud de ambos clubes y su repercusión global, y que pese a que cree que el Barça tiene LaLiga EA Sports en su poder, pues con un punto será campeón, cree que no se debe subestimar al club blanco.

"Son los dos clubes más grandes del mundo, con los mejores jugadores, los aficionados que lo hacen muy especial y dos grandes ciudades. La rivalidad va más allá del fútbol. Y se transmite en todo el mundo. Todo esto hace que El Clásico sea muy especial y sea visto por millones de personas en el mundo", señaló durante un acto de Duracell y LaLiga en Barcelona.

Figo advirtió del potencial del conjunto blanco pese a su situación deportiva. "Nunca hay que subestimar al Real Madrid, se sabe lo que pueden hacer. Y en un partido como este, independientemente de que un equipo esté mejor o peor, todo puede pasar", afirmó.

"La Liga está más o menos decidida, creo que está decidida aunque le falte un punto al Barcelona, y la motivación no será la misma. Pero el Madrid tiene que jugar y limpiar su imagen y dignidad, pero creo que necesitará triples baterías de Duracell. Es mi opinión", añadió.

Preguntado por el desenlace del encuentro del domingo, el portugués se mostró claro sobre el tiempo añadio, en tono de broma: "Espero por lo menos dos goles en cinco minutos de añadido, de Bellingham y, como creo que Lamine Yamal no va a jugar, de Lewandowski".

Sobre el FC Barcelona, Figo destacó el rendimiento del equipo de Hansi Flick. "El Barça está jugando un gran fútbol, ha tenido un año, igual que el año pasado en Liga, muy bueno. En Champions son momentos que deciden la temporada, pero venía jugando muy bien", indicó.

"Tienen jóvenes de mucho talento, más allá de los problemas financieros que no les dejan fichar. Están dando oportunidades a estos jóvenes de La Masia y lo están haciendo muy bien", concluyó.