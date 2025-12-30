Luis de la Fuente: "Ni miedos ni complejos, me encanta que se diga que somos candidatos al Mundial"

Archivo - El seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente durante un entenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, tiene claro que no tiene "ni miedos ni complejos" a la hora de afrontar el Mundial el año que viene e incide en "qué cosa más bonita" es que sitúen entre los candidatos a un equipo al que han logrado dotar de "una evolución necesaria" para volver a codearse con las mejores y que la compare con la de la 'generación de oro'.

"Yo no tengo ni miedos ni complejos a la hora de reconocer abiertamente que me encanta que se diga que somos una de las candidatas. No sé si favorita o no, no sé la diferencia entre favorito o candidato, pero en cualquier caso qué cosa más bonita, que no es más que fruto y reconocimiento de un trabajo que se ha hecho durante estos tres años y que ha situado a la selección en la cima del fútbol mundial", aseguró De la Fuente en una entrevista a Europa Press.

Sin embargo, sabe que esa condición "no garantiza nada", pero que tampoco "pasa nada por reconocerlo o valorarlo". "¿Alguien cree que Brasil, Argentina, Francia, Portugal, Marruecos, Inglaterra, son menos favoritas o menos candidatas que nosotros?. Digo que sí, lo somos, pero al mismo nivel que estas otras", puntualizó, advirtiendo algo "muy importante" respecto a otros Mundiales como es el nuevo formato con más selecciones. "Abre como nunca en la historia el abanico de selecciones candidatas", remarcó.

De lo que no duda es que "seguramente" el 2026 se presenta como el más ilusionante de su carrera también por disputar la Finalissima contra Argentina en marzo, "casi una final también mundial". "Y luego tener la posibilidad de vivir y ser protagonistas de un Mundial, que es a nivel futbolístico lo más importante, me hace sentirme pleno, satisfecho al cien por cien en mi desarrollo y mi actividad profesional. Soy un privilegiado de hacer durante tantos años mi pasión y mi profesión, dirigir a la selección de mi país es lo máximo que a mi entender se puede aspirar como entrenador", aseguró.

Vivir una Copa del Mundo será su tercera gran cita después de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la Eurocopa. "No pensé nunca en vivir esto que estoy viviendo en la selección porque cuando estaba fuera de la federación realmente estaba seguramente en un pensamiento más de club y no tenía esta visión que tengo desde la perspectiva de la selección, de lo que representa ser seleccionador y realmente lo que significaba y cuál era el trabajo de un seleccionador", expresó el técnico.

España podría llegar además al Mundial sin perder ningún partido oficial desde marzo de 2023 ante Escocia, compartiendo récord de 31 actualmente con Italia. Y el de Haro no es maniático con estas rachas antes de un gran torneo. "Prefiero seguir la senda de la victoria y si no se produjera y algún día se pierde, tampoco tengo esos, no sé, complejos o esa mentalidad de pensar que a veces es conveniente", aseveró.

"Soy de los que creo que siempre hay que pensar en hacer las cosas bien porque eso te invita a pensar que tienes que ganar y luego, incluso en el fútbol, haciendo las cosas muy bien puedes perder. En nuestro análisis después de cada partido no podemos quitarle importancia a hacer las cosas bien y no ganar, a darle más valor al resultado haciendo las cosas menos bien", añadió al respecto.

Con todo, no olvida que durante su etapa "ha habido pocos resultados adversos" y sólo han perdido ante Escocia y, un amistoso, ante Colombia. "Hemos vivido una época muy bonita con la EURO, la Nations, otra final de la Nations y el número uno del ranking, pero eso no significa que no haya momentos malos", aclaró De la Fuente.

"HEMOS DOTADO AL EQUIPO DE UNA EVOLUCIÓN NECESARIA"

Este insiste que "todo es fruto de un gran trabajo, de una gran dedicación y de un gran esfuerzo, todo en equipo". "Tengo un grupo de trabajo maravilloso y tenemos que sacrificarnos mucho para poder estar a la altura de la exigencia y es con lo que me quedo, con todos estos momentos de exigencia que han sido muy satisfactorios", resaltó.

Tampoco es 'egoísta' y preferiría, a la hora de llegar más frescos, que los equipos españoles no lleguen muy lejos en sus competiciones europeas porque siempre quiere "lo mejor para el fútbol español" y tiene "una relación tan buena" con sus clubes. "Y si lo mejor pasa porque lleguen hasta la final y ganen, voy a estar feliz, porque en eso también hay un aspecto emocional y psicológico también muy importante. En ese sentido puede suponer una carga física, pero a veces también el aspecto psicológico es tan potente o más que la propia carga", subrayó el riojano.

Esta buena racha ha hecho que salten las comparaciones con la selección que logró el histórico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012. De la Fuente dijo en su presentación que mantendría aquella filosofía, pero con matices y su equipo está rayando a un gran nivel futbolístico. "Creo que hemos sido capaces de mantener esa idea y esencia, incuestionable y que tenemos que hacer fuerte, pero a la vez hemos sido capaces de dotar al equipo de esa evolución que necesitaba porque el fútbol cambia y evoluciona", reconoce.

"Y le hemos dotado de esas otras herramientas en base al conocimiento que teníamos de los futbolistas. Sabedores de ese potencial y de esas capacidades que nos podían ofrecer, he integrado esas condiciones en el desarrollo, en esa evolución del fútbol, del equipo, del modelo, pero siempre, por supuesto, manteniendo esa esencia, algo que es reconocible y valorado en todo el mundo. Ahora, esto es de los futbolistas, y luego, diferentes futbolistas, manteniendo esa misma esencia, le dan un toque diferente por sus diferentes características", detalló el de Haro.

"AQUÍ NO HAY DESCONEXIÓN"

Ya han pasado tres años desde su presentación como sustituto de Luis Enrique Martínez, un tiempo que ha "disfrutado mucho" y que ha pasado "rápido" en un cargo donde deja claro que "no hay desconexión" pese a no tener el día a día de un club. "Siempre digo que el trabajo de seleccionador es un gran desconocido, no para mí, que en el 2013 me hice cargo de la Sub-19. Aquí tenemos un día a día muy intenso, ya solo con el seguimiento no solo con el seguimiento de jugadores, estudiar individualidades de los rivales, planificar entrenamientos, viajes o charlas hay una gran actividad", recalcó.

"Soy un privilegiado, me encanta mi trabajo y cuando no tengo actividad, añoro siempre estar en faena. Me gusta mucho mi trabajo y no lo cambiaría ahora mismo por nada, para mí es un auténtico privilegio poder dirigir a la selección", insiste De la Fuente.

E "indudablemente" su trabajo ha demostrado que no hay nada como conocer la 'casa' pese a la teórica falta de experiencia al más alto nivel. "Nuestra fortaleza radica en el conocimiento de los futbolistas, la materia prima, y no tiene más mérito que el haber desempeñado un trabajo bien durante 13 años y haber conocido a todos estos futbolistas desde que tenían 15 años hasta hoy", apuntó.

"El 90 por ciento de los futbolistas que están ahora compitiendo con nuestra selección han estado conmigo en diferentes selecciones, ese conocimiento es el que nos ha hecho fuertes, el conocimiento del presente y del futuro del fútbol español, y en eso es lo que establecemos nuestro punto de partida. Cuando hay circunstancias que invitan a dar oportunidades a otros futbolistas, sabemos de cuales tenemos que tirar", profundizó el seleccionador.

Finalmente, este también celebra que haya pasión de nuevo por la 'Roja'. "Cuando me hice cargo de la selección dije que una de mis ilusiones era recuperar ese espíritu del 2008 al 2012. Viajo mucho por toda España y he comprobado que la gente joven y menos joven está muy enganchada con la selección, muy ilusionada con el próximo Mundial. Y para mí eso me da una gran satisfacción y un sentimiento común que es el de defender a nuestra selección", sentenció.