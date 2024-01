Luis Rubiales agota "en pocos minutos" sus NFT

Imagen de uno de los NFT del expresidente Luis Rubiales puestos a la venta por la empresa coreana The Moon Labs. - THE MOON LABS

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los token no fungible (NFT) del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales lanzados este miércoles por la empresa coreana The Moon Labs dentro de su campaña digital para destacar las "aportaciones al fútbol español y global" del exfutbolista se han agotado en "pocos minutos".

"Muchas gracias a todos", apuntó Luis Rubiales en su red social 'X' (antigua Twitter) sobre una imagen en la que se informaba sobre la venta de la totalidad de los NFT de Luis Rubiales. Los token se agotaron en una franja de 3 horas, aunque realmente los aficionados expresaron un apoyo unánime y muy rápido a Rubiales, pues fueron adquiridos "en unos minutos", indicaron fuentes de la empresa asiática, porque la plataforma registró un problema durante algo más de dos horas.

El ex presidente de la RFEF reconoció este martes que este apoyo en el actual momento "no es una decisión fácil para una empresa digital activa a nivel mundial", y por este motivo se mostró "realmente agradecido por su valentía". "Espero que quienes me apoyan disfruten de esta campaña digital que The Moon Labs ha preparado para mí y para todos los que creen en la igualdad real", subrayó.

Por parte de la compañía asiática, Bella Kang, gerente a cargo de su división global, remarcó que han creado "una campaña digital para personas que apoyan al presidente Luis Rubiales, en España o en todo el mundo". "Sí, estamos de acuerdo en que el señor Luis Rubiales cometió un pequeño error en el Mundial Femenino, pero el problema era que se trataba de un gran acontecimiento y él era el presidente de la RFEF", añadió.

"Queremos preguntar a la gente de todo el mundo: ¿De verdad crees que fue una agresión sexual? ¡Tenemos que decir no! Cada uno de nosotros lo sabemos en lo más profundo de nuestro corazón", aseveró Kang, aludiendo al beso presuntamente no consentido que Rubiales propinó a Jenni Hermoso el pasado verano, justo tras la final del Mundial ganado por España.

Para la directiva, lo sucedido con el exdirigente federativo "es un insulto para alguien que realmente ha sido agredido y herido sexualmente en su vida". "Sí. Luis cometió un pequeño error, pero probablemente el mayor error fue perder a Luis Rubiales como gestor en el mundo del fútbol. Y hay mucha gente que lo apoya", indicó.

"Por tanto, el objetivo de este contrato es crear un proyecto NFT para homenajear a Luis Rubiales por sus aportaciones al fútbol español y global. La generación sensata 2030 y muchas personas en Corea del Sur están luchando por la igualdad real y contra el extremismo y el feminismo radical en cualquier lugar del mundo. Por este motivo, proponemos este proyecto para apoyar a Luis", añadió.

"Esto puede ser un desafío arriesgado para nuestra empresa. Pero estamos convencidos, creemos que estamos haciendo lo correcto y por eso lo empezamos. Abriremos su NFT a nivel mundial el 17 de enero

(en honor al número 17 que llevó como futbolista) con nuestros socios globales", sentenció Kang.