Luis Suárez, sancionado con seis partidos por escupir a un técnico de los Seattle Sounders

El delantero del Inter Miami Luis Suárez, en el Mundial de Clubes 2025.

LONDRES, 6 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El delantero uruguayo del Inter Miami Luis Suárez fue sancionado con seis partidos de suspensión tras escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders al final de la derrota por 3-0 de los de Florida en la final de la Copa de la Liga, mientras que el español Sergio Busquets también recibió una sanción de dos encuentros por propinar un puñetazo al rival Obed Vargas.

Tras el acta del colegiado, el comité organizador de la League Cup estadounidense anunció la sanción de Suárez de seis encuentros por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Sounders en una trifulca que se originó después del pitido final en el partido. Así, el uruguayo no podrá jugar en el torneo de la próxima temporada, que enfrenta a equipos de la MLS con clubes de la Liga MX mexicana y, potencialmente, en la temporada siguiente.

Por su parte, Sergio Busquets y Tomás Avilés, compañeros de equipo en Miami e involucrados en la tangana, también fueron suspendidos por "conducta violenta" en dos partidos, en el caso del primero, y tres, en el segundo. También recibió una sanción de cinco duelos Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico de los Sounders.

Este jueves, el ex delantero del FC Barcelona se disculpó en redes sociales, lamentando "sinceramente" su participación en la trifulca final. "Quiero pedir disculpas por mi comportamiento al final del partido. Fue un momento muy tenso y frustrante. Pasaron cosas después del partido que no deberían haber pasado, pero eso no justifica mi reacción. Me equivoqué", escribió.

"No es la imagen que quiero dar, ni a mi familia, que sufre por mis errores, ni a mi club, que no merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo sucedido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir disculpas a todos los que se sintieron mal por lo que hice", agregó.

Además, el Inter Miami condenó los "altercados". "Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera del campo", señaló un comunicado.