Luiz Felipe continúa en el Rayo Vallecano

Archivo - El central brasileño Luiz Felipe en el partido Rayo Vallecano - FC Barcelona de La Liga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central brasileño Luiz Felipe jugará una temporada más, hasta 2027, con el Rayo Vallecano tras llegar a un acuerdo con el club, después de que su contrato expirara el 30 de junio, según comunicó este jueves la entidad madrileña.

Felipe, que cumplió su contrato el pasado 30 de junio, llegó a la entidad 'rayista' en el verano de 2025 para reforzar la zaga en una temporada exigente e histórica para el Rayo Vallecano, por su clasificación a la Conference League, competición en la que alcanzó la final.

En la campaña pasada 2025-26, el defensa brasileño disputó 17 partidos entre todas las competiciones, 10 en liga, 1 en Copa del Rey y 6 en Conference. Antes, el central defendió la camiseta de equipos como el Real Betis, el Olympique de Marsella o la Lazio, entre otros. "Estamos encantados de que sigas con nosotros, Luiz", concluyó el comunicado.