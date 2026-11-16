Lukaku deja la selección belga

Archivo - Romelu Lukaku celebra un gol con la selección de Bélgica - Bruno Fahy/Belga/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero belga Romelu Lukaku anunció este lunes su retirada del fútbol internacional, un día después de la victoria por 4-1 ante Italia en la Liga de Naciones 2026-2027 que metió a su selección en la ronda de los cuartos de final.

El futbolista del Fenerbahçe no participó en este encuentro y se mostró "en paz" con su decisión de poner sin a su etapa "increíble" con los 'Daiblos Rojos'. "Durante estos 16 años lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles", escribió en su perfil oficial de 'Instagram'.

Lukaku debutó con la selección belga en el año 2010 con tan sólo 16 años y deja el combinado nacional tras haber jugado 135 partidos y haber marcado 94 goles, el último el pasado 2 de octubre en la victoria ante Turquía por 3-0 en su grupo de la Liga de Naciones.

El delantero pone fin a su carrera internacional siendo el máximo goleador de la historia de los 'Diablos Rojos' y tras formar parte de la generación comandada por otros nombres como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne o Eden Hazard, cuyo mejor resultado fue, sin embargo, el tercer puesto en el Mundial de Rusia de 2018. Este fue uno de las cuatro Copas del Mundo que el atacante disputó junto a los de 2014, 2022 y 2026, además de las Eurocopas de 2016, 2021 y 2024.

"Respetamos la decisión de Romelu. Aunque solo tuve la oportunidad de trabajar con él durante un periodo relativamente corto, llegué a sentir un inmenso respeto por él como persona, por su carácter y por su liderazgo", aseguró el actual seleccionador de Bélgica, el neerlandés Mark van Bommel.