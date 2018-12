Machín: "Debemos ganar al Krasnodar para mantener la opción de dar grandeza al Sevilla"

Publicado 12/12/2018 14:50:38 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, tiene claro que la afición sevillista "demostrará que está con el equipo" este jueves en la "final" ante el Krasnodar, al que deben ganar para seguir adelante en la Liga Europa y "mantener la opción de dar grandeza" al club y a un sevillismo alterado por la posible entrada de capital extranjero.

"Todos tenemos en común que queremos ganar y para eso necesitamos el vínculo con la afición, que demostrará que está con el equipo. Desde mi puesto nunca me atrevo a pedir nada porque somos los primeros que tenemos que dar, pero la gente será lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que donde les necesitamos es animando los 90 minutos a muerte", comentó Pablo Machín en rueda de prensa recogida por la web sevillista.

Y es que el soriano no quiso explayarse ni opinar sobra la última Junta de Accionistas del club y el posible interés de compra por parte de un inversor chino. "Somos profesionales del fútbol y debemos centrarnos sólo en el césped. Más allá de eso, creo que hay mucha diferencia entre lo institucional y lo deportivo, que es lo que nos concierne", advirtió.

"Lo que tenga que ser se decidirá en otros foros. El sevillismo es el equipo y la afición y uno sin el otro no somos nada. Tenemos que dar ese valor añadido", añadió el entrenador del conjunto hispalense, que advirtió que la mencionada Junta no les debe hacer "perder la concentración ni la energía" y que la afición es "el mayor valor que tiene este club y son inteligentes para saber dónde están y lo que quieren".

Machín recalcó que quieren "llegar lo más lejos posible" en la Liga Europa y calificó la visita del Krasnodar como "una final" y "un reto que no va a ser fácil". "Más allá del glamour que pueda tener el rival, son un excelente equipo que lleva seis jornadas sin perder en su liga y que han estado a punto de ser líderes", advirtió del equipo ruso.

"Están siendo sólidos en la fase de grupos y vamos a necesitar de toda nuestra energía. Sin duda, para mí es una final y debemos superarla no para conseguir un título, por desgracia, sino para mantener la opción de dar grandeza a Sevilla y al sevillismo. Sólo tenemos una opción, que es ganar", aseveró el preparador sevillista.

Machín admitió que "si está en lista" es porque Jesús Navas "está a disposición", aunque también subrayó que "hay momentos en los que toca asumir ciertos riesgos", sobre todo si califican el partido como "

final", asegurando igualmente que desconoce "si lo ideal es que actúe los 90 minutos". "Es uno de los emblemas del sevillismo, así que está como loco por poder aportar", recordó.

En este sentido, confirmó que el danés Simon Kjaer es baja "por molestias en los isquios". "La experiencia nos dice que si no tiene buenas sensaciones, lo podemos padecer luego en forma de lesión. Es un partido para estar al cien por cien y no nos arriesgamos. Los defensas que están en la convocatoria tienen la capacidad para hacernos ganar este partido", zanjó.

SERGI GÓMEZ: "SÓLO ESTÁ EL KRASNODAR EN LA CABEZA"

A su lado compareció Sergi Gómez, que también dejó claro que en el vestuario saben "de la importancia del partido". "Sabemos que es una final y que solo vale ganar. Estamos motivados y preparados para llevárnoslo", indicó.

"Se ha dado el caso de no poder llegar clasificados al último partido, pero estamos en la necesidad de pasar. No hay rival fácil y equipos que a priori parece que debes ganarles fácil no lo es tanto una vez sobre el césped", expresó el central.

Sergi Gómez también se refirió escuetamente a la Junta de Accionistas del pasado lunes. "Dentro del vestuario solo está el Krasnodar en la cabeza, fuera no existe nada", sentenció el futbolista catalán.