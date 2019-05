Madrid y Atlético 'juegan' la final de la Champions en el documental 'Madrid 19' de Sánchez Arévalo

Publicado 28/05/2019 16:30:35 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados del Real Madrid y Atlético de Madrid 'juegan' la final de la Liga de Campeones apoyando al Tottenham y Liverpool, que disputan este sábado el partido por el título continental en el Wanda Metropolitano, en el documental 'Madrid 19' del director Daniel Sánchez Arévalo.

Mastercard y Daniel Sánchez Arévalo, director de películas como 'Azuloscurocasinegro' o 'Primos', han presentado 'Madrid 19', la segunda de las 'Historias Priceless' dirigidas por el realizador madrileño con motivo de la final de la 'Champions' en la capital de España.

'Historias Priceless' es un proyecto audiovisual compuesto por dos piezas documentales que reflejan cómo Mastercard puede conectar a los aficionados a través de su pasión por el fútbol, viviendo momentos 'Priceless', que no tienen precio.

Tras presentar el primer corto, 'Elia 10', hace unas semanas, ahora en 'Madrid 19' la capital de España es la protagonista a sólo cuatro días de la final de la Liga de Campeones. Con el Real Madrid y Atlético eliminados por el Ajax y la Juventus de Cristiano Ronaldo, las peñas 'El Gallinero'

del conjunto blanco, y '17 de Mayo', del colchonero escogen apoyar al Tottenham y Liverpool en la final.

En palabras de Daniel Sánchez Arévalo, este proyecto ha supuesto "una buena excusa para contar el fútbol desde una perspectiva que se aleja del relato habitual y explora otras posibilidades narrativas no tan centradas en lo que ocurre dentro del terreno de juego como en lo que sucede a su alrededor.

"'Madrid 19' me ha hecho ver que hay gente maravillosa, que el fútbol, en el fondo, no es un deporte de tanta rivalidad y que puede llegar a provocar situaciones maravillosas. Cuando Mastercard me propuso el proyecto ni lo dudé. He disfrutado enormemente, al reflejar y vivir en primera persona la enorme conexión entre personas, con circunstancias muy diferentes, que han conectado gracias al fútbol", comentó Sánchez Arévalo.

Por su parte, el director de marketing de consumo y patrocinios de Mastercard Europa, David Molina, destacó la forma en la que los aficionados de ambas peñas animan a un equipo adoptado o su frustración cuando ese equipo falla, que es tan grande como cuando siguen a sus propios equipos.

"En esta pieza documental Mastercard demuestra que en el fútbol prima más el hermanamiento que la rivalidad, que es un deporte a través del cual nos unen más cosas de las que nos separan. Por esta confraternización y por las conexiones entre personas tan diferentes que este deporte provoca, son razones por las que la compañía patrocina el fútbol desde hace muchos años. Gracias a este proyecto hemos conectado a personas que, de otra forma, nunca se habrían conocido. Cuando ves estas historias reales y auténticas y sientes que te emocionas o te ríes, sabemos que, gracias a Mastercard, nuestros protagonistas han comenzado algo que no tiene precio", dijo Molina.