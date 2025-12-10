Madueke luce al Arsenal en Brujas y la Juventus aprieta la persecución del top 8 en la Champions League

Noni Madueke, en un partido con el Arsenal FC. - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal ha lucido su liderato de la Champions League ganando por 0-3 en su visita al Club Brugge, con doblete de Noni Madueke, mientras que los empates por 2-2 del Borussia Dortmund contra el Bodo/Glimt y del Bayer Leverkusen ante el Newcastle United han apretado la persecución al top 8 en esta liguilla, con la Juventus atenta gracias a su 2-0 frente al Pafos.

En los partidos de este miércoles con horario adelantado, destacó el triunfo del Ajax por 2-4 en su visita al Qarabag. En cosa de 10 minutos, del 79' al 89', Oscar Gloukh encauzó con dos goles la remontada del conjunto de Ámsterdam, que de esta manera sumó sus primeros puntos en el torneo y a la vez complicó el futuro del Qarabag (7 pts.).

De hecho, los azerbaiyanos están en un vagón repleto junto al Nápoles (7 pts.) y al Bayer Leverkusen (9 pts.), por haber tropezado ambos. El equipo napolitano perdió (2-0) ante el Benfica (6 pts.) en un encuentro donde Richard Ríos metió un gol y dio una asistencia; y los de la 'aspirina', en casa, evitaron 'in extremis' que ganasen las 'urracas'.

Anthony Gordon neutralizó de penalti en el 51' un gol previo de Robert Andrich en un córner y Lewis Miley en el minuto 74 hizo el 1-2. Luego el equipo visitante se topó dos veces con el poste y lo pagó caro, ya que Alejandro Grimaldo en las postrimerías empató con un tiro seco. Así, el Newcastle se puso con 10 puntos y dio alas a otros adversarios.

Uno de esos contendientes es el Borussia Dortmund, que ahora atesora 11 puntos después de empatar, pese al doblete de Julian Brandt, ante un Bodo/Glimt (3 pts.) que se le subió a las barbas con los goles de Haitam Aleesami, de cabezazo impoluto, y de Jens Petter Hauge, avanzando a trompicones hasta disparar a ras de césped.

Otro de esos perseguidores del top 8 es la Juventus, que desatascó su cita ante el Pafos gracias a un derechazo de Weston McKennie casi a la escuadra en el 67'. Jonathan David sentenció en el 73' ese triunfo del equipo turinés, que alcanzó los 9 puntos para meterse en la 'pomada'.

Esa reñida clasificación está liderada una semana más por el Arsenal, que rubricó un partido genial en Brujas. Abrió la 'lata' Madueke antes de la media hora con un golazo, yéndose de rivales por abrasión hasta enganchar un zurdazo potentísimo desde lejos y que entró besando el larguero. Y él mismo amplió la ventaja 'gunner' de cabeza en el 47'.

Cerró la cuenta visitante Gabriel Martinelli con otro golazo, mediante un tiro a la escuadra más alejada y que selló ese 0-3 en suelo belga. Los pupilos de Mikel Arteta se colocaron con 18 puntos, mientras que el Brujas se quedó bastante rezagado con 4 puntos en su casillero.