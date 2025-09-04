Maffeo pide perdón a la afición del Mallorca: "Toca remangarse y hacer autocrítica"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho Pablo Maffeo pidió perdón este jueves a la afición del RCD Mallorca por su comportamiento con la grada en ciertas situaciones y aseguró que, tras un verano en el que pensó que su etapa en el club "había acabado", toca "coger el toro por los cuernos", "remangarse" y "hacer autocrítica, porque considera que es el "principal culpable".

"A coger el toro por los cuernos. Yo siempre he dicho que aquí, en la ciudad, estoy bien. Y, bueno, simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí, como mucha gente. Al no ser así, pues, obviamente, a darlo todo", dijo el jugador durante un vídeo publicado por la entidad en sus redes sociales.

El español nacionalizado argentino decidió tras un final de temporada convulso por sus encontronazos con la grada que su etapa como bermellón había finalizado, pero su salida no se concretó y el jugador ha estado apartado en este inicio liguero por el entrenador, Jagoba Arrasate, hasta que ahora Maffeo ha dado la cara y ha pedido perdón.

"Yo voy a seguir igual, por este club he jugado lesionado, he jugado con tres vértebras rotas, con una rodilla rota, con un pie roto, y lo seguiré haciendo, porque, el bien del club es el bien mío, entonces, no hay problema en nivel deportivo", aseguró.

Y admitió que él es "el principal culpable" y debe poner de su parte, porque sino "las cosas no van a cambiar". "Si yo no pongo de mi parte, esto podría ser un desastre, pero no va a ser así. Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de todo lo que he hecho mal. Tengo ganas de correr la banda, de jugar, de estar a disposición del míster, ahora con la cabeza centrada en el Mallorca", reiteró.

Además, explicó su rifirrafe con la grada, a la que mandó callar en una ocasión por ciertos cánticos que le "dolieron". "Lo tengo que arreglar, tengo que poner la primera piedra. Y lo haré, al menos que no me vaya el día de mañana o cuando se acabe mi carrera y diga que no lo intenté. Es un error mío, que lo asumo, el salir ahí y mandarlos callar, porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, estaban yendo hacia el equipo", recordó.

"Pero, veníamos de una racha mala, se dieron muchas cosas, se juntó todo, y yo me equivoqué. Si alguien de la grada se sintió ofendido, le pido perdón. Los cánticos me dolieron, no me gustaron y yo reaccioné mal, y de una piedrita se ha hecho una montaña donde no tendría que haber pasado", concluyó.