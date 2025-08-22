Mallorca - RC Celta: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Visitando Son Moix, el Celta tratará de recuperar la imagen sólida de la pasada campaña en la jornada 2 de LaLiga EA Sports ante un Mallorca que ha incorporado talento joven y buscará hacerse fuerte en casa, pese a la derrota en la primera jornada ante el FC Barcelona.

Posibles alineaciones:

RCD Mallorca: Leo Román; Morey, Kumbulla, Raíllo, Valjent, Mojica; Antonio Sánchez, Darder, Pablo Torre; Asano y Joseph.

RC Celta: Radu; Mingueza, Javi Rodríguez, Lago, Marcos Alonso, Carreira; Beltrán, Moriba; Aspas, Borja Iglesias y Jutglá.

Fecha y hora:

El duelo entre Mallorca y RC Celta de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el estadio de Son Moix se celebrará el sábado 23 de agosto a las 17.00 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los bermellones y los gallegos se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga.