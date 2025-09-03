El Mallorca suspende de empleo y sueldo a Dani Rodríguez

Archivo - El centrocampista del RCD Mallorca Dani Rodríguez, ante el FC Barcelona en Son Moix. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Dani Rodríguez fue suspendido este miércoles de empleo y sueldo por el RCD Mallorca, que también le retira la capitanía, después del comunicado lanzado en redes sociales por el propio jugador criticando no tener minutos en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid en el duelo de la tercera jornada de LaLiga EA Sports el pasado sábado.

"El RCD Mallorca informa que se ha establecido una suspensión de empleo y sueldo al jugador Dani Rodríguez. Además, el club retira la capitanía al futbolista con efecto inmediato", informó la entidad en un escueto comunicado publicado en su página web.

Dani Rodríguez publicó un primer mensaje en su perfil de Instagram, junto a una fotografía de su familia en el estadio madridista, en el que relató que viajó a Madrid "con la ilusión" de sus hijos "por ver a su padre jugar en el Bernabéu". "Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia. Sacrifícate por tus sueños, aunque te pongan piedras en el camino, y siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan", criticó.

Después, el futbolista manifestó que entiende y respeta "profundamente que las decisiones de quién juega corresponden única y exclusivamente al entrenador, porque "son su responsabilidad". Pero sí entendió que es una "falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación" que no tuviera minutos.

"Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega, poniendo siempre al club por encima de todo. Ojalá Jan (Virgili) triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó", escribió.

Además, quiso dejar claro que el Mallorca es el club de su "vida". "Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí", agregó.