Mallorca - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El jugador del RCD Mallorca Vedat Muriqi durante el encuentro de ida en Anoeta. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

la Real Sociedad viajará a Palma para disputar su partido de la jornada 26 ante el Mallorca. El equipo 'txuri urdin' ha perdido un poco de fuelle en Liga después de haber ganado sólo en una de las últimas cuatro jornadas. Aún así, el 'efecto Matarazzo' fue tan cuantitativo que una victoria les igualaría a puntos con el RCD Espanyol, manteniéndoles muy vivos en la pugna por disputar competiciones europeas la próxima temporada.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Samú, Darder; Luvumbo, Muriqi y Virgili.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera, Gorrotxa, Soler; Guedes, Oskarsson y Oyarzabal.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Mallorca y Real Sociedad de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de febrero a las 18.30 horas en Son Moix.

DÓNDE VER

El duelo entre los bermellones y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.