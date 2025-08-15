Mallorca vs Barcelona: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona arranca la defensa del título en Son Moix, donde los azulgranas se mide a un Mallorca que espera sorprender a los de Hansi Flick en casa.
Posibles alineaciones:
Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Sergi Darder; Asano, Muriqi, Pablo Torre.
Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Ferran Torres.
Fecha y hora del partido:
El duelo entre RCD Mallorca y FC Barcelona en Son Moix, con el que ambos equipos dubutarán en la temporada, se disputará el sábado 16 de agosto a las 19.30 horas.
Dónde ver:
El enfrentamiento entre los barmellones y los azulgranas se podrá ver por televisión a través de M+ LaLiga TV, Orange TV y LaLiga TV Bar.