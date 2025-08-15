Mallorca vs Barcelona: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona arranca la defensa del título en Son Moix, donde los azulgranas se mide a un Mallorca que espera sorprender a los de Hansi Flick en casa.

Posibles alineaciones:

Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Sergi Darder; Asano, Muriqi, Pablo Torre.

Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Ferran Torres.

Fecha y hora del partido:

El duelo entre RCD Mallorca y FC Barcelona en Son Moix, con el que ambos equipos dubutarán en la temporada, se disputará el sábado 16 de agosto a las 19.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los barmellones y los azulgranas se podrá ver por televisión a través de M+ LaLiga TV, Orange TV y LaLiga TV Bar.