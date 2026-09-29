El Manchester City expresa su "decepción y sorpresa" y reitera que es "inocente"

Archivo - El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak - David Blunsden / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha reconocido su "decepción" y su "sorpresa" después de que una comisión independiente de la Premier League le haya declarado culpable de cometer "infracciones graves" de las normas financieras de la liga inglesa durante nueve temporadas, y ha reiterado que es "inocente" y que actuará "con firmeza" para defenderse de las acusaciones.

"El Manchester City FC expresa tanto su decepción como su sorpresa ante la opinión de la Comisión de la Premier League publicada hoy. El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan su postura en este caso. En consecuencia, el club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de manera proactiva en todos los foros normativos y legales pertinentes", señaló en un comunicado.

La comisión determinó que, entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, el club 'citizen' concertó "contratos ficticios con varios de sus socios comerciales" y recurrió "a acuerdos ficticios con otros para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes". Además, asegura que presentó "cuentas inexactas" y "ocultó la situación real de sus finanzas", incumpliendo "los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA", y que cooperó ni actuó "de buena fe" durante la investigación.

"El proceso de la Premier League sigue en curso y quedan aspectos importantes pendientes de resolución. El Manchester City FC recurrirá ahora a las vías de apelación disponibles, al considerar que dicha opinión adolece de errores materiales manifiestos -de derecho, de principio y de hecho- y carece de solidez jurídica", declaró el City.

"Durante ocho años, el club ha respetado escrupulosamente el debido proceso, confiando en que la Junta Directiva y la dirección ejecutiva de la Premier League actuarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas. Como es lógico, el club se ve limitado a la hora de hacer más declaraciones hasta que concluyan todos los procedimientos futuros", finalizó.