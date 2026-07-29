Mancini: "Cometí un error, como perder a la mujer de tu vida"

Claudio Ranieri, Roberto Mancini y Giovanni Malago, presentación nuevo seleccionador y director técnico de Italia - Fabrizio Corradetti/IPA via ZUMA / DPA
MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El nuevo seleccionador de Italia Roberto Mancini reconoció que cometió "un error" al dimitir del cargo hace tres años, como "perder a la mujer de tu vida", y celebró una segunda oportunidad al frente de una selección que tendrá el objetivo de "jugar bien" y "ganar un trofeo, o incluso dos" hasta 2030.
"Cometí un error y lo lamento. Estoy enamorado de la selección; es como perder a la mujer de tu vida por un error. En aquel momento, hubo una falta de comunicación entre el presidente Gravina y yo. La suerte, y también el presidente Malago, me permiten redimirme. Estoy aquí para ganar títulos importantes y para quedarme el mayor tiempo posible", explicó Mancini en su presentación.
El que fuera técnico de la 'Azurra' entre 2018 y 2023, etapa en la que conquistó la Eurocopa 2020, fue confirmado el martes como nuevo seleccionador, después de una periplo de ausencia en los dos últimos Mundiales y una extraña búsqueda por parte de la Federación Italiana de Fútbol, que fue descartando a Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Andrea Pirlo hasta llamar a Mancini.
"Intentaré formar un equipo que pueda hacer lo que hizo la selección nacional hace unos años. El objetivo es jugar bien, para que la afición se enamore del equipo y me perdone. Cuando llegué, me quedé cinco años, que es mucho tiempo, y estuve bien. Ahora hemos firmado un contrato de cuatro años, y espero ganar un trofeo, o incluso dos, y quedarme después", añadió.
"Cuando Italia logra ir al Mundial, se convierte en un equipo peligroso. El objetivo es construir un equipo rápidamente. Hacer un buen trabajo en la Liga de Naciones, clasificar para la Eurocopa y luego centrarse en el Mundial", apuntó, confiando en el joven talento del fútbol italiano, en una intervención que compartió con el nuevo director técnico, Claudio Ranieri.