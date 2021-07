Mancini: "Esto no se ha acabado, ahora vamos a por la final"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, se mostró "muy contento" con el trabajo de sus jugadores y el pase a la final de la Eurocopa tras eliminar a España en los penaltis (1-1 y 4-2) pero bajó la euforia del vestuario al asegurar que su objetivo "no se ha acabado" porque ahora van "a por la final".

"Sufrimos el talento de España, pero lo sabíamos. Italia creía en todo esto, ahora recuperemos la energía y completemos el trabajo", animó Mancini a sus jugadores, que doblegaron al equipo de Luis Enrique en la tanda de penaltis (4-2).

"Si hemos llegado a este punto, los méritos no son míos, los méritos son de los muchachos que creyeron en todo esto. Pero aún no ha terminado, hay trabajo por terminar. Esto no se ha acabado, ahora vamos a por la final", espetó el técnico italiano.

Preguntado por el desarrollo del encuentro, Mancini dijo que fue un "partido muy duro" porque "España es un gran equipo, juega muy bien y son maestros en el regate". "Nosotros hicimos un buen partido pero no como siempre, sabíamos sin embargo que podría ser suficiente", manifestó.

Además, Mancini valoró la apuesta de Luis Enrique al comenzar el partido sin Morata. "Sí, al principio sí costó en este sentido pero luego encontramos las coordenadas correctas y no arriesgamos particularmente", matizó.

Por último, el seleccionador 'azzurro' destacó que no ganaron con el manual clásico del 'calcio'. "No ganamos al estilo italiano. Los equipos de fútbol atacan y defienden, no podemos simplemente atacar, y en cualquier caso tuvimos nuestras posibilidades de marcar. Fue un partido muy abierto", finalizó.