'Manita' copera del Celta al Salamanca UDS con dobletes de Jutglà y Swedberg

Williot Swedberg, en un partido del Celta de Vigo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha accedido este viernes a los treintaidosavos de final de la Copa del Rey Mapfre 2026-27 gracias a su triunfo por 0-5 ante el Salamanca UDS, encauzado por un doblete de Ferran Jutglà antes de la primera media hora y sentenciado por otro doblete de Williot Swedberg en los minutos finales del partido.

En el Estadio Helmántico, para un choque con aroma a años 90, Jutglà abrió el marcador en el 15' remachando en el interior del área un pase raso de Germain Milla desde la banda derecha, tras cabalgada de fuerza. El 0-2 cuajó en el 23', con el mismo autor aprovechando en el punto de penalti un bonito pase filtrado por Aleix Febas entre los centrales.

Bajo esa inercia positiva, el equipo vigués consiguió el 0-3 de forma similar, a raíz de un eslalon de Ángel Arcos hasta filtrar la asistencia para que Andrés Antañón esquivase al portero rival y empujase a puerta vacía. Poco antes del descanso, Jutglà perdonó su 'hat-trick', si bien los visitantes ampliaron su ventaja ya en las postrimerías del reloj.

Swedberg marcó el 0-4 en el 80', tras una recuperación de pelota en zona alta y 'pared' incluida con Iago Aspas, y el propio Swedberg casi de inmediato cerró la 'manita' rematando de diestra un pase raso de Javi Galán desde el costado izquierdo del ataque gallego. El Salamanca acusó así la expulsión de Máximo Levrand por roja directa en el minuto 61.