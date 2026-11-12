Betis y Levante rozan el fracaso en Copa contra Navalcarnero y Tarancón

Héctor Bellerín, Real Betis - Maciej Rogowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis y el Levante UD evitaron in extremis la eliminación en la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre este jueves, con sendas victorias en la prórroga ante el CDA Navalcarnero (2-3) y CD Tarancón (1-2).

Los de Manuel Pellegrini, equipo de Champions contra un Segunda RFEF, salvaron su estreno copero con un gol de Rodrigo Marina en el minuto 92. El canterano y debutante con el primer equipo culminó una gran jugada de un Betis que se vio contra las cuerdas a pesar de que había hecho el 0-1 en el minuto 5.

Un pase de Rodrigo Riquelme, que no tocó Antony, puso a los béticos por delante en el Estadio de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid). Sin embargo, el Navalcarnero ni se fue atrás ni vio imposible soñar y aguantó el pulso a un buen Betis. Los visitantes sufrieron la reacción de los madrileños, aunque antes del descanso volvieron a tomar el mando con mejor dirección de Dani Ceballos.

Con todo, la reanudación fue del Navalcarnero y, en una falta, bajo la pizarra de Miguel Zárate, entrenador de 30 años, Álvaro Leis hizo el 1-1 para los locales. La entrada de Isco se notó en los de Pellegrini, y los galones que quiso imponer también Aitor Ruibal, pero el conjunto madrileño jugó de tú a tú.

En una salida perfecta de balón, sin marca dos jugadores en área rival, Kensly Vázquez puso por delante al Navalcarnero en el minuto 79. El Betis se volcó y forzó la prórroga en el descuento para seguir vivo. En el tiempo extra, el conjunto de Primera dio otro paso al frente y Riquelme, aliviado en su celebración, marcó el 2-3. El meta local Álvaro Calado detuvo un penalti a Isco y Ruibal vio segunda amarilla para más suspense al desenlace.

Los locales reclamaron otro penal de Pablo Fornals, del que quizá se libró el Betis sin VAR. Los madrileños se quedaron en trance, pensando lo cerca que estuvieron de la campanada, y también lo bien que compitieron, pero el Betis se libró de la trampa en Alcorcón, lo que hubiese sido otro 'Alcorconazo' para Pellegrini.

Mientras, el Levante fue un quiero y no puedo ante un Tarancón de Tercera RFEF que también llevó al límite a un equipo de máxima categoría. Los visitantes, con un once de alternativas y más titulares cuando llegó la urgencia, apenas generaron peligro sobre el irregular césped conquense. Víctor García y un par de Musuayi fueron las llegadas del equipo 'granota' al descanso.

Los locales metieron el miedo en el cuerpo a su rival con el 1-0 de Sergio Nieto en el 53'. Le tocó sufrir al Levante pero gracias a la buena actuación de Marc Santos llegó el 1-1 de Petar Ratkov ya en el minuto 80. La prórroga fue inevitable y los penaltis también lo parecían hasta que el árbitro señaló una pena máxima, por un agarrón en un saque de esquina, que convirtió Dela en el minuto 124.