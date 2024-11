Manolo González: "No es un partido más, es importante saber lo que significa para el Espanyol"

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, explicó que el derbi contra el FC Barcelona de este domingo "no es un partido más" y pidió a los suyos seguir el plan para tener opciones, señalando a la importancia de tener "efectividad" de cara al gol.

"Un derbi es un partido diferente. Defenderemos nuestra camiseta. Haremos lo que intentamos siempre, competir al máximo nivel y que nuestros aficionados estén orgullosos cuando acabe el partido. Toca correr como animales y contrarrestar las cosas buenas que tienen. También tienen puntos débiles", dijo este sábado en rueda de prensa.

El técnico de los 'pericos' valoró las opciones de un Espanyol que esta campaña tiene el objetivo de la permanencia. "Es un partido complicado, pero creemos que está en nuestras manos que se equivoquen y generar nuestras ocasiones para complicarles el partido. Intentar ser muy efectivos", afirmó.

"Estamos motivados siempre. Es un partido difícil, pero vamos a salir a competir al máximo. Tenemos que estar muy ordenados, hacer el partido largo y saber competir en todo momento. Después, con balón, hay cuatro situaciones que les puedes hacer daño, tenemos que estar finos", añadió.

Por otro lado, González apuntó que no siente más presión porque les den "por muertos". "Hay que tener personalidad dentro del campo, que todo el mundo nos dé por muertos, hemos demostrado que no lo estamos. Por mentalidad no va a ser. Me da igual lo de que nos den por muertos, estar en el Espanyol y entrenar me da motivación suficiente. Para nosotros lo máximo es que el equipo se salve, que vuelva a ganar y que tenga sensaciones. El equipo es capaz de hacer cosas buenas, ya lo hemos demostrado", afirmó.

"Las situaciones de gol es importante aprovecharlas. La plantilla está concienciada para que el equipo se mantenga en Primera. No es un partido más, es un partido diferente, es importante salir a jugar sabiendo lo que significa para el aficionado del Espanyol el partido", añadió.

Por otro lado, el técnico del Espanyol apuntó a los riesgos de la defensa adelantada del Barça. "Defender así implica que el rival te puede hacer goles, te expone a un riesgo que es una moneda a cara o cruz. Ellos tienen jugadores con una pegada muy fuerte arriba para exponerse a eso, a poder encajar un gol antes", afirmó.

"Es un partido que siendo perico te motiva mucho. Tenemos que ir al 120%. He tenido la suerte de ganarle en otras categorías. Lo que más ganas tengo es volver a ganar para que la gente del Espanyol tenga una alegría", añadió ante su primer derbi en Primera.

Además, González fue preguntado sobre si debió suspenderse toda la jornada por la DANA que ha causado al menos 200 muertos. "No depende de nosotros, hay unas autoridades. La situación es muy grave. Las vidas humanas están por encima del deporte. No nos toca a nosotros valorar esta situación", zanjó.