Manuel Pellegrini: "No hay que entrar acomplejados ante el FC Barcelona"

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, demandó no entrar "acomplejados" este sábado cuando visiten al FC Barcelona en el Estadi Lluis Companys y "ser el mismo" equipo que son "siempre", el cual "echará en falta a un jugador" como Isco Alarcón y que tiene que ser ambicioso lo que resta de temporada para tener "aspiraciones importantes".

"Sabiendo que nos enfrentamos a un gran equipo, no hay que entrar acomplejados sino hay que intentar jugar como hicimos aquí con ellos, donde empatamos y tuvimos innumerables oportunidades como para haber superado a este tan importante rival. Todos los partidos son distintos, los momentos son distintos y vamos a ver el partido que nos trae", subrayó Pellegrini este viernes en rueda de prensa, donde reconoció que los de Hansi Flick están "demostrando con sus partidos y su puntuación" que son el mejor equipo del mundo ahora.

El chileno reconoció que en este duelo notarán la baja por sanción de Isco Alarcón. "A un jugador como Isco siempre se le va a echar en falta, pero he dicho siempre que hay un plantel que se ha encargado de sacar la temporada adelante y las distintas competiciones que estamos envueltos", puntualizó.

"Me alegro mucho de haber sido partícipe de la carrera de Isco, de haberlo llevado a Málaga en ese momento cuando era joven y ahora haber podido recuperarle para el Betis. Pero creo que lo que ha hecho en su carrera no está solamente centrado en estas dos veces que hemos trabajado juntos, tiene ocho años en el Real Madrid, con tres Champions y seis años donde fue titularísimo por su calidad. Hoy día nos encontramos con un Isco incluso más maduro, no solamente de jugador sino de capitán y yo me alegro mucho por él", añadió del malagueño.

Elogios que fueron también para el brasileño Antony, cedido hasta el final de temporada. "Todos hemos visto lo que ha hecho aquí y ojalá se pudiera mantener el plantel porque se ha acoplado muy bien al juego colectivo del equipo y ha tenido individualidades importantes", admitió.

Sin embargo, tiene claro que los esfuerzos se deben "centrar" a todos los niveles "en tratar de sumar los tres puntos siguientes e intentar buscar un objetivo mayor", como clasificarse para la Liga de Campeones, algo que "por supuesto cambiaría quizás las situaciones económicas del club". "Después se verá cuál es el mejor plantel, de acuerdo a esa realidad, para la próxima temporada", explicó el técnico sudamericano.

Del bando rival, destacó que Lamine Yamal "marca la diferencia". "Es un jugador extraordinariamente joven y maduro para la edad que tiene y lo está demostrando en todos los partidos su capacidad. Siempre hay que intentar buscar la manera de intentar amortiguar la importancia que tiene en su equipo, pero no solamente él sino que varios jugadores del Barcelona están viviendo un muy buen momento", recalcó.

Pellegrini, que no olvida que en el Lluis Companys han ganado equipos como el CD Leganés y la UD Las Palmas y que el Atlético de Madrid le ha hecho "siete u ocho goles" a los blaugranas, insistió en "ser el mismo Betis de siempre" pese a tener delante a jugadores como "Yamal, Lewandowsi y su capacidad goleadora, Raphinha y a todos los jugadores desequilibrantes que tienen".

Por otro lado, el entrenador verdiblanco eludió hablar del permiso del CSD para las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor. "Creo que es un tema que no me corresponda. Es un tema directivo, ya sabrán ellos las razones por las cuales se hace, por las cuales no y si perjudican a otros o no", zanjó.

FELIZ POR LO VIVIDO EN EL DERBI

Preguntado por la victoria en el derbi y la euforia desatada, apuntó que "fue el producto de lo que reflejó la gente en el estadio y en las calles". "Ya fue bastante anormal el sábado, que entrenamos con 30.000 personas y el domingo van 57.000 al estadio, la mayor afluencia de público, creo, a un partido en el último tiempo. La verdad que fue una fiesta que se dio pocas veces y tuvimos la fortuna de vivirlo con toda la hinchada de nuestro equipo", remarcó.

El 'Ingeniero' celebró que el grupo se haya mostrado "siempre muy fuerte para intentar superar" los malos momentos que hayan atravesado y "en base al convencimiento del trabajo que se hacía". "Para mí lo más importante es la ambición y no conformarse con lo que estamos haciendo ni haber ganado un derbi. Fue importante ganarlo, pero más importante es que eran tres puntos para seguir peleando por aspiraciones importantes en esta liga", comentó.

También descartó hablar de su futuro y un posible vínculo con la selección de Brasil. "Tengo un contrato con Betis hasta un año más y a mí me gusta cumplir mis contratos y si no se produce nada anormal, cumplirlo y ojalá siguiendo y creciendo con el Betis", sentenció al respecto, advirtiendo que "el futuro se va dando".